https://ria.ru/20230927/urozhaeva-1898991687.html

Биография Юлии Урожаевой

Биография Юлии Урожаевой - РИА Новости, 27.09.2023

Биография Юлии Урожаевой

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Валерьевна Урожаева родилась 1 января 1981 года в городе Обнинске... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:23

2023-09-27T16:23

2023-09-27T16:23

справки

москва

россия

обнинск

сергей собянин

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898988121_0:277:2922:1921_1920x0_80_0_0_91618d71718226c9cd11ab82824cab47.jpg

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Валерьевна Урожаева родилась 1 января 1981 года в городе Обнинске (Калужская область).В 2002 году окончила экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 2006 году – магистратуру Лондонской школы экономики и политических наук по специальности "Экономика".Преподавала на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.В 2002-2003 годах замещала различные должности в Министерстве энергетики РФ.В 2004 -2005 годах – эксперт в независимых аналитических центрах, специализирующихся на макроэкономике и энергетике, и научно-исследовательских институтах в правительстве России.В 2005-2008 годах – консультант в консалтинговой компании Frontier Economics.С 2008 года по 2010 год – руководитель отдела экономического анализа Департамента стратегического анализа и разработок в ВЭБ.РФ.С 2010 по 2017 годы была руководителем направления общественного сектора в консалтинговой компании McKinsey&Co.В период с 2017 по 2019 годы – помощник министра экономического развития, руководитель департамента производительности в Министерстве экономического развития РФ.С 2019 по 2021 годы была первым заместителем начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития в правительстве Москвы.С 2021 года занимала пост заместителя начальника Главного контрольного управления города Москвы. На этой должности курировала вопросы планирования контрольной деятельности Главконтроля, стратегического планирования и выбора приоритетных направлений Главконтроля, проведения обследований эффективности и результативности реализации государственных программ Москвы, оценки эффективности отраслевых, функциональных и территориальных столичных органов исполнительной власти, развития Аналитической системы контрольной деятельности (АСКД), платформы контрольно-надзорной деятельности ГИС "Открытый контроль" и других информационных ресурсов.27 сентября 2023 года указом мэра Москвы Сергея Собянина назначена на должность руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Награждена благодарностью министра экономического развития, благодарностью мэра Москвы, почетной грамотой Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Москвы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

россия

обнинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, россия, обнинск, сергей собянин, мгу имени м. в. ломоносова