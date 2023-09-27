https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html

На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут

На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут - РИА Новости, 28.09.2023

На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут

Ожидаемая Украиной передача ей дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсируют на поле боя разницу в количестве российского ворожения, посетовал... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-27T22:47

2023-09-27T22:47

2023-09-28T00:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

михаил подоляк

владимир зеленский

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ожидаемая Украиной передача ей дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсируют на поле боя разницу в количестве российского ворожения, посетовал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада". "Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, - это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации", - пожаловался Подоляк. При этом Подоляк заявил, что на Украине налаживается производство собственных ракет, и оно будет наращиваться. В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений, что присутствие немецких инструкторов на Украине для помощи в обслуживании оружия может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой. Ранее ведущие американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, михаил подоляк, владимир зеленский, сергей лавров, нато