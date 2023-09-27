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На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 27.09.2023 (обновлено: 00:52 28.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068840.html
На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут
На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут - РИА Новости, 28.09.2023
На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут
Ожидаемая Украиной передача ей дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсируют на поле боя разницу в количестве российского ворожения, посетовал... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-27T22:47
2023-09-28T00:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
михаил подоляк
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ожидаемая Украиной передача ей дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсируют на поле боя разницу в количестве российского ворожения, посетовал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада". "Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, - это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации", - пожаловался Подоляк. При этом Подоляк заявил, что на Украине налаживается производство собственных ракет, и оно будет наращиваться. В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений, что присутствие немецких инструкторов на Украине для помощи в обслуживании оружия может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой. Ранее ведущие американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
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украина, россия, сша, михаил подоляк, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
На Украине признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут

Подоляк: ракеты ATACMS и Taurus не изменят ситуацию на поле боя для Киева

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Ожидаемая Украиной передача ей дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не компенсируют на поле боя разницу в количестве российского ворожения, посетовал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада".
"Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, - это все равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации", - пожаловался Подоляк.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Запад намекнул, чем закончится история Зеленского
20 сентября, 08:00
При этом Подоляк заявил, что на Украине налаживается производство собственных ракет, и оно будет наращиваться.
В среду газета Wall Street Journal со ссылкой на немецких чиновников сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц откладывает поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений, что присутствие немецких инструкторов на Украине для помощи в обслуживании оружия может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
12 сентября, 08:00
Ранее ведущие американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация
25 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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