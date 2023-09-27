https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068280.html
Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам
Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам - РИА Новости, 27.09.2023
Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам
Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T22:42
2023-09-27T22:42
2023-09-27T22:42
германия
канада
берлин (город)
степан бандера
ярослав хунка
севим дагделен
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину", ОУН-УПА* или современный украинский нацбатальон "Азов"* (запрещенные в России террористические организации), это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен. "Федеральное правительство категорически не готово поддержать содержащиеся в предисловии и вопросах (запроса партии "Левые" - ред.) правовые оценки и утверждения, в частности, в отношении общей классификации определенных (исторических) групп или людей в качестве правых экстремистов, антисемитов, антицыган или расистов", - говорится в ответе на запрос. Примечательно, что таким образом кабмин страны ответил на вопрос, осознает ли правительство, что члены ОУН-УПА*, как минимум временно, сотрудничали с нацистским рейхом и совершили десятки тысяч убийств мирных жителей, особенно среди поляков, евреев и цыган, а такие организации как "Азов"* их за это чествуют. Также "Левые" хотели знать, в какой степени федеральное правительство считает необходимым активно противодействовать обелению ОУН* и связанных с ним исторических личностей наподобие Степана Бандеры, учитывая, что антисемитизм не может находить терпимость в Германии, "извлекшей урок из истории". Однако почти на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, правительство ФРГ ответило, что "не имеет собственных данных" об этих происшествиях. В то же время кабмин страны подчеркнул в своем ответе, что осуждает "любые формы" правоэкстремизма, расизма и антисемитизма. "Фактическое отрицание научных выводов международных исследований Холокоста по причине якобы незнания четко встраивается в ряд таких инцидентов, как совершенно неприемлемое чествование в качестве украинского героя эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте члена НАТО Канады", - прокомментировала ответ кабмина Дагделен. Ранее представитель германского МИД Себастиан Фишер сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по анонсу, что тот "воевал с русскими и Советской армией", не могла определить, что украинец был эсэсовцем. Фишер добавил, что во времена Второй Мировой войны "существовали самые разные группировки", намекая тем самым, по всей видимости, на ОУН-УПА*. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая посла ФРГ, премьера Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он принес извинения и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.* Запрещенные в России террористические организации
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германия, канада, берлин (город), степан бандера, ярослав хунка, севим дагделен, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, левая (партия)
Германия, Канада, Берлин (город), Степан Бандера, Ярослав Хунка, Севим Дагделен, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Левая (партия)
Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам
Берлин причисляет украинских коллаборантов к правоэкстремистам и антисемитам
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину", ОУН-УПА* или современный украинский нацбатальон "Азов"* (запрещенные в России террористические организации), это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен.
"Федеральное правительство категорически не готово поддержать содержащиеся в предисловии и вопросах (запроса партии "Левые" - ред.) правовые оценки и утверждения, в частности, в отношении общей классификации определенных (исторических) групп или людей в качестве правых экстремистов, антисемитов, антицыган или расистов", - говорится в ответе на запрос.
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Примечательно, что таким образом кабмин страны ответил на вопрос, осознает ли правительство, что члены ОУН-УПА*, как минимум временно, сотрудничали с нацистским рейхом и совершили десятки тысяч убийств мирных жителей, особенно среди поляков, евреев и цыган, а такие организации как "Азов"* их за это чествуют.
Также "Левые" хотели знать, в какой степени федеральное правительство считает необходимым активно противодействовать обелению ОУН* и связанных с ним исторических личностей наподобие Степана Бандеры, учитывая, что антисемитизм не может находить терпимость в Германии, "извлекшей урок из истории".
Однако почти на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, правительство ФРГ ответило, что "не имеет собственных данных" об этих происшествиях. В то же время кабмин страны подчеркнул в своем ответе, что осуждает "любые формы" правоэкстремизма, расизма и антисемитизма.
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"Фактическое отрицание научных выводов международных исследований Холокоста по причине якобы незнания четко встраивается в ряд таких инцидентов, как совершенно неприемлемое чествование в качестве украинского героя эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте члена НАТО Канады", - прокомментировала ответ кабмина Дагделен.
Ранее представитель германского МИД Себастиан Фишер сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по анонсу, что тот "воевал с русскими и Советской армией", не могла определить, что украинец был эсэсовцем. Фишер добавил, что во времена Второй Мировой войны "существовали самые разные группировки", намекая тем самым, по всей видимости, на ОУН-УПА*.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
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Все присутствовавшие, включая посла ФРГ, премьера Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он принес извинения и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
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