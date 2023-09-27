https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068280.html

Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам

Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам - РИА Новости, 27.09.2023

Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам

Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T22:42

2023-09-27T22:42

2023-09-27T22:42

германия

канада

берлин (город)

степан бандера

ярослав хунка

севим дагделен

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС "Галичину", ОУН-УПА* или современный украинский нацбатальон "Азов"* (запрещенные в России террористические организации), это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен. "Федеральное правительство категорически не готово поддержать содержащиеся в предисловии и вопросах (запроса партии "Левые" - ред.) правовые оценки и утверждения, в частности, в отношении общей классификации определенных (исторических) групп или людей в качестве правых экстремистов, антисемитов, антицыган или расистов", - говорится в ответе на запрос. Примечательно, что таким образом кабмин страны ответил на вопрос, осознает ли правительство, что члены ОУН-УПА*, как минимум временно, сотрудничали с нацистским рейхом и совершили десятки тысяч убийств мирных жителей, особенно среди поляков, евреев и цыган, а такие организации как "Азов"* их за это чествуют. Также "Левые" хотели знать, в какой степени федеральное правительство считает необходимым активно противодействовать обелению ОУН* и связанных с ним исторических личностей наподобие Степана Бандеры, учитывая, что антисемитизм не может находить терпимость в Германии, "извлекшей урок из истории". Однако почти на все вопросы, содержащие свидетельства о насаждении и проявлении неофашизма на Украине, правительство ФРГ ответило, что "не имеет собственных данных" об этих происшествиях. В то же время кабмин страны подчеркнул в своем ответе, что осуждает "любые формы" правоэкстремизма, расизма и антисемитизма. "Фактическое отрицание научных выводов международных исследований Холокоста по причине якобы незнания четко встраивается в ряд таких инцидентов, как совершенно неприемлемое чествование в качестве украинского героя эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте члена НАТО Канады", - прокомментировала ответ кабмина Дагделен. Ранее представитель германского МИД Себастиан Фишер сообщил, что посол Германии в Канаде Сабина Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по анонсу, что тот "воевал с русскими и Советской армией", не могла определить, что украинец был эсэсовцем. Фишер добавил, что во времена Второй Мировой войны "существовали самые разные группировки", намекая тем самым, по всей видимости, на ОУН-УПА*. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая посла ФРГ, премьера Канады Джастина Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он принес извинения и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

германия

канада

берлин (город)

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германия, канада, берлин (город), степан бандера, ярослав хунка, севим дагделен, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, левая (партия)