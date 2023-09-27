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Скандал с эсэсовцем никак не повлияет на поддержку Украины, заявил Трюдо - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 27.09.2023 (обновлено: 21:56 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ukraina-1899062666.html
Скандал с эсэсовцем никак не повлияет на поддержку Украины, заявил Трюдо
Скандал с эсэсовцем никак не повлияет на поддержку Украины, заявил Трюдо - РИА Новости, 27.09.2023
Скандал с эсэсовцем никак не повлияет на поддержку Украины, заявил Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование украинского эсэсовца в палате общин "позором для парламента и Канады", однако отметил, что... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T21:41
2023-09-27T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
канада
россия
ярослав хунка
нато
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование украинского эсэсовца в палате общин "позором для парламента и Канады", однако отметил, что случившееся не повлияет на продолжение помощи Украине."Случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но также и для Канады. Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью", - сообщил Трюдо в выступлении в канадской палате общин.Он пообещал "активизировать усилия, направленные на противодействие российской пропаганде", и "поддерживать Украину столько, сколько потребуется и чего бы это ни стоило". Канадский премьер принес "безоговорочные извинения" Владимиру Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены.В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
https://ria.ru/20230610/kanada-1877435499.html
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в мире, украина, канада, россия, ярослав хунка, нато, джастин трюдо, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Канада, Россия, Ярослав Хунка, НАТО, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
Скандал с эсэсовцем никак не повлияет на поддержку Украины, заявил Трюдо

Трюдо: скандал с эсэсовцем никак не повлияет на продолжение поддержки Украины

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал визит и чествование украинского эсэсовца в палате общин "позором для парламента и Канады", однако отметил, что случившееся не повлияет на продолжение помощи Украине.
"Случившееся было глубоко позорным не только для парламентариев, но также и для Канады. Мы твердо стоим с Украиной…, продолжим обеспечивать (ее) военной, гуманитарной, финансовой и дипломатической помощью", - сообщил Трюдо в выступлении в канадской палате общин.
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Он пообещал "активизировать усилия, направленные на противодействие российской пропаганде", и "поддерживать Украину столько, сколько потребуется и чего бы это ни стоило". Канадский премьер принес "безоговорочные извинения" Владимиру Зеленскому и украинской делегации за позицию, в которую они были поставлены.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
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Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКанадаРоссияЯрослав ХункаНАТОДжастин ТрюдоВладимир Зеленский
 
 
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