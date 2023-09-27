https://ria.ru/20230927/ukraina-1899062328.html

В Иране считают США главным противником прекращения украинского конфликта

В Иране считают США главным противником прекращения украинского конфликта - РИА Новости, 27.09.2023

В Иране считают США главным противником прекращения украинского конфликта

Экспансия НАТО и США является причиной возникновения конфликта на Украине, в сами Штаты - основная страна, фактически выступающая против прекращения огня,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T21:39

2023-09-27T21:39

2023-09-27T21:42

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспансия НАТО и США является причиной возникновения конфликта на Украине, в сами Штаты - основная страна, фактически выступающая против прекращения огня, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в своей речи на проходящем в столице ЮАР 27-29 сентября IX Парламентском форуме БРИКС. "Мы в Исламской Республике Иран с самого начала напрямую заявили, что хотим немедленного прекращения конфликта на Украине… Но в то же время мы ясно заявили, что экспансия НАТО и США – важнейший фактор возникновения этой войны. В настоящее время США являются основной страной, которая фактически выступает против прекращения украинского конфликта и накладывает вето на все формулы по прекращению огня и миру", – приводит слова Галибафа агентство Fars. По словам Галибафа, "нынешний международный порядок не работает так, как нужно миру", при этом "действующая международная система либо не способна решить, либо не проявляет желания решать" множество существующих в мире проблем. Он указал на то, что "некоторые западные страны превратили ООН в организацию нескольких особых государств и оправдывают преступления против человечества лозунгами о правах человека". Результатом таких действий, считает председатель иранского парламента, становится накопление глобальных проблем и эскалация международных конфликтов. По его мнению, "международный порядок нуждается в глубоком пересмотре, и БРИКС сегодня является важнейшим символом усилий, направленных на то, чтобы сделать этот порядок все более справедливым во всем мире". Председатель парламента Ирана также затронул в своей речи роль БРИКС и важность развития блока. Он отметил, что БРИКС следует активизировать усилия по созданию независимой международной финансовой инфраструктуры, ориентированной на устранение монополий в таких сферах, как банки и международные системы передачи финансовых сообщений. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В августе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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