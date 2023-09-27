В Киеве заявили, что планы мобилизации на Украине пока не меняются
Минобороны Украины: планы мобилизации будут зависеть от ситуации на фронте
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Планы мобилизации на Украине пока не меняются, но всё зависит от ситуации на фронте, заявил первый заместитель главы министерства обороны страны Александр Павлюк.
"Планы мобилизации не меняются. Мы делаем максимально всё, чтобы не увеличивать темп мобилизации, но вы сами понимаете, что всё зависит от… ситуации, которая будет складываться на фронте. Это задача каждого мужчины - защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым", - сказал Павлюк на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.