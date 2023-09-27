https://ria.ru/20230927/ukraina-1899028133.html

В Киеве заявили, что планы мобилизации на Украине пока не меняются

В Киеве заявили, что планы мобилизации на Украине пока не меняются - РИА Новости, 27.09.2023

В Киеве заявили, что планы мобилизации на Украине пока не меняются

Планы мобилизации на Украине пока не меняются, но всё зависит от ситуации на фронте, заявил первый заместитель главы министерства обороны страны Александр... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:29

2023-09-27T18:29

2023-09-27T18:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Планы мобилизации на Украине пока не меняются, но всё зависит от ситуации на фронте, заявил первый заместитель главы министерства обороны страны Александр Павлюк. "Планы мобилизации не меняются. Мы делаем максимально всё, чтобы не увеличивать темп мобилизации, но вы сами понимаете, что всё зависит от… ситуации, которая будет складываться на фронте. Это задача каждого мужчины - защитить свое государство. Нужно к этому готовиться и быть готовым", - сказал Павлюк на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр