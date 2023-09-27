Киев готов повысить тарифы на газ и электричество, как рекомендуют США
Власти Украины готовы внедрить инициативу США по повышению тарифов на свет и газ
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины готов повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, такая инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Во вторник посольство США на Украине сообщило на своем сайте, что Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки страны и ее усилий по интеграции в Европу. Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний.
"Суть реформы состоит в том, чтобы дать возможность компаниям повышать тарифы на электроэнергию и газ, в то же время предоставляя субсидии гражданам, чьи платежи на коммуналку превышают 15% от заработка. Да, мы уже к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает", – приводит слова агентство УНИАН.
По данным министра, новый механизм позволит автоматически оповещать граждан страны о праве на субсидию. В следующем году на подобную социальную поддержку граждан планируют выделить около 50 миллиардов гривен (1,3 миллиарда долларов). Жолнович также выразила надежду, что средств хватит на то, чтобы покрыть все запросы и "помочь людям с низким доходом пережить зиму и возможные повышения коммунальных платежей".
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите ЕС.