https://ria.ru/20230927/ukraina-1899019805.html

Киев готов повысить тарифы на газ и электричество, как рекомендуют США

Киев готов повысить тарифы на газ и электричество, как рекомендуют США - РИА Новости, 27.09.2023

Киев готов повысить тарифы на газ и электричество, как рекомендуют США

Кабинет министров Украины готов повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, такая инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:49

2023-09-27T17:49

2023-09-27T17:49

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины готов повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения, такая инициатива обсуждается в рамках предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. Во вторник посольство США на Украине сообщило на своем сайте, что Вашингтон передал Киеву список предлагаемых приоритетных реформ в рамках поддержки страны и ее усилий по интеграции в Европу. Посольство также привело слова президента США Джо Байдена о том, что, продвигая реформы на Украине, США стремятся создать условия для инвестиций в нее со стороны американских и европейских компаний. "Суть реформы состоит в том, чтобы дать возможность компаниям повышать тарифы на электроэнергию и газ, в то же время предоставляя субсидии гражданам, чьи платежи на коммуналку превышают 15% от заработка. Да, мы уже к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает", – приводит слова агентство УНИАН. По данным министра, новый механизм позволит автоматически оповещать граждан страны о праве на субсидию. В следующем году на подобную социальную поддержку граждан планируют выделить около 50 миллиардов гривен (1,3 миллиарда долларов). Жолнович также выразила надежду, что средств хватит на то, чтобы покрыть все запросы и "помочь людям с низким доходом пережить зиму и возможные повышения коммунальных платежей". Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Ожидается, что вопрос расширения Евросоюза будет обсуждаться на осеннем саммите ЕС.

https://ria.ru/20230922/udary-1897951221.html

https://ria.ru/20230919/ukraina-1897113816.html

https://ria.ru/20230916/elektroenergiya-1896752017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сша