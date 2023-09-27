https://ria.ru/20230927/ukraina-1898990843.html

СМИ: Германия испугалась ответа России на отправку Taurus ВСУ

СМИ: Германия испугалась ответа России на отправку Taurus ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023

СМИ: Германия испугалась ответа России на отправку Taurus ВСУ

Германия откладывает отправку высокоточных ракет Taurus Украине из-за страха перед Россией, пишет Wall Street Journal."Коалиционное правительство Германии в... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:20

2023-09-27T16:20

2023-09-27T16:51

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Германия откладывает отправку высокоточных ракет Taurus Украине из-за страха перед Россией, пишет Wall Street Journal."Коалиционное правительство Германии в целом одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц приостановил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется ехать на Украину для оказания помощи в обслуживании и эксплуатации сложного оружия", — говорится в сообщении.По данным источников издания, Шольц считает, что присутствие немецких военных специалистов в зоне боевых действий может еще глубже втянуть Германию в конфликт, вероятно, вызвав прямую конфронтацию с Россией.Представитель Шольца заявил, что пока не было принято плана по скорой поставке ракет Taurus. При этом источники издания отмечают, что поставки все же могут быть одобрены, если США отправят сопоставимое вооружение на Украину.Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО. Главный спорный пункт — дальность действия ракет, составляющая 500 километров. Это нарушало бы принцип Берлина не поставлять оружие с подобными характеристиками. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории. Как писал Spiegel, именно этот вопрос сейчас интересует канцлера Олафа Шольца, поэтому и ведутся переговоры с представителями военной промышленности.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898941545.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898910458.html

https://ria.ru/20230927/zelenskiy-1898951662.html

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в мире, украина, олаф шольц, россия, нато, берлин (город)