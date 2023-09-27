https://ria.ru/20230927/ukraina-1898941545.html

Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте

Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте - РИА Новости, 27.09.2023

Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте

РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T13:45

2023-09-27T13:45

2023-09-27T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_287eb2250e620c45552fddb92fe8ce45.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в реакции на контрнаступление ВСУ проговорился и выдал правду о положении на фронте, пишет New Statesman. "Зеленский и сам, что называется, “прокололся”, когда заявил на конференции в Киеве: “Это не фильм, который длится полтора часа”. Возникает вопрос: в чьих интересах организовывалось контрнаступление без единого шанса на успех?" — говорится в публикации. В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ стало не военной операцией, а симуляцией, разыгранной с использованием живых солдат и в чьих угодно интересах, кроме простых военных и гражданских лиц. "Украинское правительство устроило кровавое шоу ради оправдания тех миллиардов долларов, что ему выделили из западных госбюджетов. Провал контрнаступления также дает правительству Зеленского алиби на случай будущего застоя. Западные оружейные компании выиграли от гарантированных продаж", — пишет автор. По его мнению, если бы украинская военная стратегия была всерьез нацелена на восстановление суверенитета страны, то военные не стали бы бросать столько своих граждан на бессмысленные штурмы. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898910458.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898881835.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898877536.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, нато