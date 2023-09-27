Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте
New Statesman: Зеленский случайно проговорился о провале ВСУ
© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в реакции на контрнаступление ВСУ проговорился и выдал правду о положении на фронте, пишет New Statesman.
"Зеленский и сам, что называется, “прокололся”, когда заявил на конференции в Киеве: “Это не фильм, который длится полтора часа”. Возникает вопрос: в чьих интересах организовывалось контрнаступление без единого шанса на успех?" — говорится в публикации.
"Зеленский и сам, что называется, “прокололся”, когда заявил на конференции в Киеве: “Это не фильм, который длится полтора часа”. Возникает вопрос: в чьих интересах организовывалось контрнаступление без единого шанса на успех?" — говорится в публикации.
В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ стало не военной операцией, а симуляцией, разыгранной с использованием живых солдат и в чьих угодно интересах, кроме простых военных и гражданских лиц.
"Украинское правительство устроило кровавое шоу ради оправдания тех миллиардов долларов, что ему выделили из западных госбюджетов. Провал контрнаступления также дает правительству Зеленского алиби на случай будущего застоя. Западные оружейные компании выиграли от гарантированных продаж", — пишет автор.
"Украинское правительство устроило кровавое шоу ради оправдания тех миллиардов долларов, что ему выделили из западных госбюджетов. Провал контрнаступления также дает правительству Зеленского алиби на случай будущего застоя. Западные оружейные компании выиграли от гарантированных продаж", — пишет автор.
По его мнению, если бы украинская военная стратегия была всерьез нацелена на восстановление суверенитета страны, то военные не стали бы бросать столько своих граждан на бессмысленные штурмы.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.