Рейтинг@Mail.ru
Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898941545.html
Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте
Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте - РИА Новости, 27.09.2023
Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте
РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T13:45
2023-09-27T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_287eb2250e620c45552fddb92fe8ce45.jpg
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в реакции на контрнаступление ВСУ проговорился и выдал правду о положении на фронте, пишет New Statesman. "Зеленский и сам, что называется, “прокололся”, когда заявил на конференции в Киеве: “Это не фильм, который длится полтора часа”. Возникает вопрос: в чьих интересах организовывалось контрнаступление без единого шанса на успех?" — говорится в публикации. В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ стало не военной операцией, а симуляцией, разыгранной с использованием живых солдат и в чьих угодно интересах, кроме простых военных и гражданских лиц. "Украинское правительство устроило кровавое шоу ради оправдания тех миллиардов долларов, что ему выделили из западных госбюджетов. Провал контрнаступления также дает правительству Зеленского алиби на случай будущего застоя. Западные оружейные компании выиграли от гарантированных продаж", — пишет автор. По его мнению, если бы украинская военная стратегия была всерьез нацелена на восстановление суверенитета страны, то военные не стали бы бросать столько своих граждан на бессмысленные штурмы. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898910458.html
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898881835.html
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898877536.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897114086_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_c40834410cecc2399092a7538d22fb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО
Все раскрыл. Зеленский проговорился о ситуации на фронте

New Statesman: Зеленский случайно проговорился о провале ВСУ

© AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в реакции на контрнаступление ВСУ проговорился и выдал правду о положении на фронте, пишет New Statesman.

"Зеленский и сам, что называется, “прокололся”, когда заявил на конференции в Киеве: “Это не фильм, который длится полтора часа”. Возникает вопрос: в чьих интересах организовывалось контрнаступление без единого шанса на успех?" — говорится в публикации.
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Долго не проживут". Маневр России по Украине вызвал панику в США
Вчера, 12:11
В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ стало не военной операцией, а симуляцией, разыгранной с использованием живых солдат и в чьих угодно интересах, кроме простых военных и гражданских лиц.

"Украинское правительство устроило кровавое шоу ради оправдания тех миллиардов долларов, что ему выделили из западных госбюджетов. Провал контрнаступления также дает правительству Зеленского алиби на случай будущего застоя. Западные оружейные компании выиграли от гарантированных продаж", — пишет автор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"На последнем издыхании". В США забили тревогу из-за поведения Зеленского
Вчера, 10:15
По его мнению, если бы украинская военная стратегия была всерьез нацелена на восстановление суверенитета страны, то военные не стали бы бросать столько своих граждан на бессмысленные штурмы.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Бьют глубоко. Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
Вчера, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала