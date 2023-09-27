Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине
Американский офицер: у США нет стратегии для завершения конфликта на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда специального назначения ведут огонь по позициям ВСУ
Бойцы отряда специального назначения ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти США не имеют представления о том, как должен завершиться конфликт на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.
"У США все еще нет стратегии для завершения войны... У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии", - пишет Дэвис. Подполковник в отставке подчеркивает, что власти США постоянно повторяют "мантру" о том, что будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", однако у них нет ответа на вопрос о том, как эта политика защищает интересы их страны.
По мнению автора статьи, для Вашингтона главным приоритетом должно быть содействие скорейшему завершение конфликта на Украине наряду с укрепление национальной безопасности США. Однако американские власти, по словам Дэвиса, делают противоположное - поддерживают Украину, растягивая конфликт, что приводит к ослаблению обороноспособности США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.