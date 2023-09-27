Рейтинг@Mail.ru
Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 27.09.2023 (обновлено: 12:59 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898923203.html
Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине
Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.09.2023
Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине
Власти США не имеют представления о том, как должен завершиться конфликт на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:53
2023-09-27T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_e910ae98c2aa3bd9f2fabdde2d4e57d0.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти США не имеют представления о том, как должен завершиться конфликт на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive. "У США все еще нет стратегии для завершения войны... У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии", - пишет Дэвис. Подполковник в отставке подчеркивает, что власти США постоянно повторяют "мантру" о том, что будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", однако у них нет ответа на вопрос о том, как эта политика защищает интересы их страны. По мнению автора статьи, для Вашингтона главным приоритетом должно быть содействие скорейшему завершение конфликта на Украине наряду с укрепление национальной безопасности США. Однако американские власти, по словам Дэвиса, делают противоположное - поддерживают Украину, растягивая конфликт, что приводит к ослаблению обороноспособности США. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898863720.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf86b924fb829803d8496cc02d03533e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине

Американский офицер: у США нет стратегии для завершения конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда специального назначения ведут огонь по позициям ВСУ
Бойцы отряда специального назначения ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Бойцы отряда специального назначения ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти США не имеют представления о том, как должен завершиться конфликт на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive.
"У США все еще нет стратегии для завершения войны... У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии", - пишет Дэвис. Подполковник в отставке подчеркивает, что власти США постоянно повторяют "мантру" о том, что будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", однако у них нет ответа на вопрос о том, как эта политика защищает интересы их страны.
По мнению автора статьи, для Вашингтона главным приоритетом должно быть содействие скорейшему завершение конфликта на Украине наряду с укрепление национальной безопасности США. Однако американские власти, по словам Дэвиса, делают противоположное - поддерживают Украину, растягивая конфликт, что приводит к ослаблению обороноспособности США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Бессмысленная бойня. В США рассказали, что ждет Украину
Вчера, 07:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала