https://ria.ru/20230927/ukraina-1898923203.html

Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине

Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 27.09.2023

Офицер заявил, что у США нет стратегии по завершению конфликта на Украине

Власти США не имеют представления о том, как должен завершиться конфликт на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:53

2023-09-27T12:53

2023-09-27T12:59

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти США не имеют представления о том, как должен завершиться конфликт на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive. "У США все еще нет стратегии для завершения войны... У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и США сопротивляются любым попыткам добиться его урегулирования посредством дипломатии", - пишет Дэвис. Подполковник в отставке подчеркивает, что власти США постоянно повторяют "мантру" о том, что будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", однако у них нет ответа на вопрос о том, как эта политика защищает интересы их страны. По мнению автора статьи, для Вашингтона главным приоритетом должно быть содействие скорейшему завершение конфликта на Украине наряду с укрепление национальной безопасности США. Однако американские власти, по словам Дэвиса, делают противоположное - поддерживают Украину, растягивая конфликт, что приводит к ослаблению обороноспособности США. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898863720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр