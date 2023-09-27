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США хотят добиться, чтобы замороженные активы России работали на Украину - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898918770.html
США хотят добиться, чтобы замороженные активы России работали на Украину
США хотят добиться, чтобы замороженные активы России работали на Украину - РИА Новости, 27.09.2023
США хотят добиться, чтобы замороженные активы России работали на Украину
Замороженные западными странами государственные активы России должны способствовать восстановлению Украины, заявила новый спецпредставитель США по вопросам... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:37
2023-09-27T12:37
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
сша
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замороженные западными странами государственные активы России должны способствовать восстановлению Украины, заявила новый спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины, экс-министр торговли Пенни Прицкер. Назначенная на свой пост в сентябре 64-летняя Прицкер - миллиардерша и министр торговли в администрации Барака Обамы. "Они (замороженные активы РФ - ред.) должны способствовать восстановлению экономики (Украины - ред.)", - приводит ее слова издание Financial Times. Спецпредставитель добавила, что ведется работа над тем, как это осуществить. Президент США Джо Байден заявил в сентябре, что назначил Прицкер в качестве нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины. По его словам, Прицкер, среди прочего, будет работать над привлечением инвестиций, открытием экспорта и возобновлением работы предприятий, разрушенных в ходе боевых действий. Ей также предстоит взаимодействовать с правительством Украины для проведения экономических реформ. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
https://ria.ru/20230919/aktivy-1897341417.html
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украина
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экономика, украина, россия, сша, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
США хотят добиться, чтобы замороженные активы России работали на Украину

Спецпредставитель США: замороженные активы России должны работать на Украину

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замороженные западными странами государственные активы России должны способствовать восстановлению Украины, заявила новый спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины, экс-министр торговли Пенни Прицкер.
Назначенная на свой пост в сентябре 64-летняя Прицкер - миллиардерша и министр торговли в администрации Барака Обамы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В ЕК напомнили правила конфискации замороженных активов россиян
19 сентября, 18:19
"Они (замороженные активы РФ - ред.) должны способствовать восстановлению экономики (Украины - ред.)", - приводит ее слова издание Financial Times. Спецпредставитель добавила, что ведется работа над тем, как это осуществить.
Президент США Джо Байден заявил в сентябре, что назначил Прицкер в качестве нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины. По его словам, Прицкер, среди прочего, будет работать над привлечением инвестиций, открытием экспорта и возобновлением работы предприятий, разрушенных в ходе боевых действий. Ей также предстоит взаимодействовать с правительством Украины для проведения экономических реформ.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Нашли "законный" способ. ЕС присваивает российские деньги
17 сентября, 08:00
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
ЦБ раскрыл детали планов по обмену замороженными активами
23 августа, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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