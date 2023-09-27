США хотят добиться, чтобы замороженные активы России работали на Украину
Спецпредставитель США: замороженные активы России должны работать на Украину
© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замороженные западными странами государственные активы России должны способствовать восстановлению Украины, заявила новый спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины, экс-министр торговли Пенни Прицкер.
Назначенная на свой пост в сентябре 64-летняя Прицкер - миллиардерша и министр торговли в администрации Барака Обамы.
"Они (замороженные активы РФ - ред.) должны способствовать восстановлению экономики (Украины - ред.)", - приводит ее слова издание Financial Times. Спецпредставитель добавила, что ведется работа над тем, как это осуществить.
Президент США Джо Байден заявил в сентябре, что назначил Прицкер в качестве нового спецпредставителя США по вопросам восстановления экономики Украины. По его словам, Прицкер, среди прочего, будет работать над привлечением инвестиций, открытием экспорта и возобновлением работы предприятий, разрушенных в ходе боевых действий. Ей также предстоит взаимодействовать с правительством Украины для проведения экономических реформ.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.