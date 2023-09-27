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"Долго не проживут". Маневр России по Украине вызвал панику в США - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898910458.html
"Долго не проживут". Маневр России по Украине вызвал панику в США
"Долго не проживут". Маневр России по Украине вызвал панику в США - РИА Новости, 27.09.2023
"Долго не проживут". Маневр России по Украине вызвал панику в США
Танки Abrams станут легкой мишенью для российских военных, широко применяющих артиллерию и мины, пишет Military Watch Magazine. "Поставку “Абрамсов” предваряют... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:11
2023-09-27T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Танки Abrams станут легкой мишенью для российских военных, широко применяющих артиллерию и мины, пишет Military Watch Magazine. "Поставку “Абрамсов” предваряют значительные потери немецких “Леопардов” модификации 1 и 2 и британских “Челленджеров 2”. Ожидается, что без брони с обедненным ураном американские машины едва ли покажут большую живучесть. Более того, их бронезащита заметно легче, чем у “Челленджеров”, первые из которых были уничтожены в начале сентября", — говорится в публикации. В статье отмечается, что еще одна неопределенность в отношении операций с участием “Абрамсов” на Украине заключается в том, какие экипажи будут ими управлять."Степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом после недавних сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал", — пишут авторы.Ранее президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams. Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898893462.html
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин
"Долго не проживут". Маневр России по Украине вызвал панику в США

Military Watch: Abrams не проживут долго на передовой из-за артиллерии и мин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Танки Abrams станут легкой мишенью для российских военных, широко применяющих артиллерию и мины, пишет Military Watch Magazine.

"Поставку “Абрамсов” предваряют значительные потери немецких “Леопардов” модификации 1 и 2 и британских “Челленджеров 2”. Ожидается, что без брони с обедненным ураном американские машины едва ли покажут большую живучесть. Более того, их бронезащита заметно легче, чем у “Челленджеров”, первые из которых были уничтожены в начале сентября", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что еще одна неопределенность в отношении операций с участием “Абрамсов” на Украине заключается в том, какие экипажи будут ими управлять.

"Степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом после недавних сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал", — пишут авторы.
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Ранее президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, первая партия будет состоять из десяти машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые доставят к моменту поставки Abrams.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Путин
 
 
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