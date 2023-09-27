https://ria.ru/20230927/ukraina-1898895379.html
Украина хочет перенести из Польши контроль транзитного зерна
Украина хочет перенести из Польши контроль транзитного зерна - РИА Новости, 27.09.2023
Украина хочет перенести из Польши контроль транзитного зерна
Контроль украинского транзитного зерна перенесут с польской границы в третьи страны, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс по итогам... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:04
2023-09-27T11:04
2023-09-27T12:22
украина
польша
литва
тарас качка
матеуш моравецкий
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
украинское зерно
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ВАРШАВА, 27 сен — РИА Новости. Контроль украинского транзитного зерна перенесут с польской границы в третьи страны, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс по итогам переговоров с украинским коллегой Николаем Сольским. "Мы подняли вопросы транзита. Мы уже на финишной прямой, если речь идет о договоренности с Литвой о том, чтобы перенести контроль с польско-украинской границы в порт Литвы. Мы на финишной прямой, и думаю, что осталось решить только технические вопросы", — сказал польский министр.Также Украина хочет, чтобы контроль зерна проходил в портах Германии, добавил Телюс. Он пообещал обсудить и этот вопрос."Если будет такая юридическая возможность, чтобы перенести контроль, и будет гарантировано, что это зерно не вернется в Польшу, то мы будем идти в этом направлении", — заключил министр. Зерновые спорыЕврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.После этого Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет в одностороннем порядке, но с сохранением транзита в третьи страны.Эта ситуация осложнила отношения Киева и Варшавы. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни будет введено эмбарго на некоторые виды польской сельхозпродукции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Киев также обратился с жалобой в ВТО, но три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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украина, польша, литва, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украинское зерно, в мире
Украина, Польша, Литва, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), украинское зерно, В мире
Украина хочет перенести из Польши контроль транзитного зерна
Телюс: Киев хочет перенести контроль транзитного зерна из Польши в Литву и ФРГ