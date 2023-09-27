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В США раскрыли неожиданную причину частых поломок западного оружия у ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 27.09.2023 (обновлено: 10:55 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898893462.html
В США раскрыли неожиданную причину частых поломок западного оружия у ВСУ
В США раскрыли неожиданную причину частых поломок западного оружия у ВСУ - РИА Новости, 27.09.2023
В США раскрыли неожиданную причину частых поломок западного оружия у ВСУ
Недостаток обучения украинских военных привел к частой поломке западной техники, пишет газета The Wall Street Journal."Поломки могут быть следствием того, что... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:53
2023-09-27T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
нато
украина
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Недостаток обучения украинских военных привел к частой поломке западной техники, пишет газета The Wall Street Journal."Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени", — говорится в публикации.Так, украинские военные рассказали, что западное оружие вроде гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall, часто ломаются из-за непрерывного использования.В статье отмечается, что обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.В свою очередь, начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов уточнил, что украинские военные могут одновременно эксплуатировать менее 70 процентов поставленных Западом гаубиц.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898881835.html
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в мире, вооруженные силы украины, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
В США раскрыли неожиданную причину частых поломок западного оружия у ВСУ

WSJ: недостаток обучения украинских солдат приводит к поломкам западного оружия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Недостаток обучения украинских военных привел к частой поломке западной техники, пишет газета The Wall Street Journal.

"Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени", — говорится в публикации.
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Так, украинские военные рассказали, что западное оружие вроде гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall, часто ломаются из-за непрерывного использования.

В статье отмечается, что обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.

В свою очередь, начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов уточнил, что украинские военные могут одновременно эксплуатировать менее 70 процентов поставленных Западом гаубиц.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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