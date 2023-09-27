В США раскрыли неожиданную причину частых поломок западного оружия у ВСУ
WSJ: недостаток обучения украинских солдат приводит к поломкам западного оружия
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Недостаток обучения украинских военных привел к частой поломке западной техники, пишет газета The Wall Street Journal.
"Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени", — говорится в публикации.
"Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени", — говорится в публикации.
Так, украинские военные рассказали, что западное оружие вроде гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall, часто ломаются из-за непрерывного использования.
В статье отмечается, что обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.
В свою очередь, начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов уточнил, что украинские военные могут одновременно эксплуатировать менее 70 процентов поставленных Западом гаубиц.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
В статье отмечается, что обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.
В свою очередь, начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов уточнил, что украинские военные могут одновременно эксплуатировать менее 70 процентов поставленных Западом гаубиц.
Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.