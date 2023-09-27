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Бьют глубоко. Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 27.09.2023 (обновлено: 11:28 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898877536.html
Бьют глубоко. Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
Бьют глубоко. Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту - РИА Новости, 27.09.2023
Бьют глубоко. Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
Тактика ВС России не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления, пишет Том Мокаитис в статье для The... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:45
2023-09-27T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тактика ВС России не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления, пишет Том Мокаитис в статье для The Hill. Он отметил, что Украина не сможет победить в конфликте, поскольку "очевидно, что она не способна в войне на истощение одолеть более крупное по населению, экономике и ресурсам государство"."Превосходство российских вооруженных сил в авиации, ракетах и артиллерии. Все это позволяло им давать отпор ВСУ и наносить ущерб инфраструктуре противника глубоко за линией фронта. Украинские войска провели менее эффективную кампанию, чем могли. Они не сумели правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада. Несмотря на миллиардную военную помощь США и других союзников, Украина почему-то по-прежнему располагает вооруженными силами советского образца", — говорится в публикации. В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед ООН, сообщил, насколько важна дополнительная помощь для победы над Россией, но помощь не решит исход конфликта. "В такой ситуации сложно прогнозировать варианты окончания конфликта. Один из них — переговоры. На данном этапе такой вариант потребовал бы от Зеленского смириться с потерей территорий, а это не кажется приемлемым. Гораздо более вероятным сценарием будет замороженный конфликт по корейскому варианту. В таком случае обе стороны наращивали бы свои силы и время от времени вступали бы в боевые действия, при этом избегая серьезной конфронтации", — считает автор. По его мнению, все больше доноров Украины устают от конфликта и все больше людей выступают против поддержки Киева. "Вопрос усталости от конфликта не миновал и Европу. Так, польский премьер на днях сообщил, что страна "больше не будет продавать оружие Украине". А фаворит на грядущих выборах в Словакии заверил, что не планирует помогать Украине", — отметил обозреватель.Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Бьют глубоко. Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту

The Hill: действия ВС РФ не оставляют шансов ВСУ победить в конфликте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тактика ВС России не оставляет шансов ВСУ, а Запад в очередной раз признает разочарование от результатов контрнаступления, пишет Том Мокаитис в статье для The Hill.
Он отметил, что Украина не сможет победить в конфликте, поскольку "очевидно, что она не способна в войне на истощение одолеть более крупное по населению, экономике и ресурсам государство".

"Превосходство российских вооруженных сил в авиации, ракетах и артиллерии. Все это позволяло им давать отпор ВСУ и наносить ущерб инфраструктуре противника глубоко за линией фронта. Украинские войска провели менее эффективную кампанию, чем могли. Они не сумели правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада. Несмотря на миллиардную военную помощь США и других союзников, Украина почему-то по-прежнему располагает вооруженными силами советского образца", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед ООН, сообщил, насколько важна дополнительная помощь для победы над Россией, но помощь не решит исход конфликта.

"В такой ситуации сложно прогнозировать варианты окончания конфликта. Один из них — переговоры. На данном этапе такой вариант потребовал бы от Зеленского смириться с потерей территорий, а это не кажется приемлемым. Гораздо более вероятным сценарием будет замороженный конфликт по корейскому варианту. В таком случае обе стороны наращивали бы свои силы и время от времени вступали бы в боевые действия, при этом избегая серьезной конфронтации", — считает автор.

По его мнению, все больше доноров Украины устают от конфликта и все больше людей выступают против поддержки Киева.

"Вопрос усталости от конфликта не миновал и Европу. Так, польский премьер на днях сообщил, что страна "больше не будет продавать оружие Украине". А фаворит на грядущих выборах в Словакии заверил, что не планирует помогать Украине", — отметил обозреватель.

Украинские войска уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. В свою очередь, западные военные эксперты отмечают эффективность российских фортификационных сооружений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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