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Бессмысленная бойня. В США рассказали, что ждет Украину - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 27.09.2023 (обновлено: 08:54 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898863720.html
Бессмысленная бойня. В США рассказали, что ждет Украину
Бессмысленная бойня. В США рассказали, что ждет Украину - РИА Новости, 27.09.2023
Бессмысленная бойня. В США рассказали, что ждет Украину
США не собираются заканчивать конфликт на Украине и совершенно не считаются с ее нулевыми шансами на победу, заявил эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:21
2023-09-27T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США не собираются заканчивать конфликт на Украине и совершенно не считаются с ее нулевыми шансами на победу, заявил эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис."У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем", — считает он.По мнению Дэвиса, победа Украины на поле боя невозможна, а продолжать ее поддерживать "столько, сколько потребуется", — не имеет никакого смысла.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230927/porazhenie-1898853063.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США
Бессмысленная бойня. В США рассказали, что ждет Украину

19FortyFive: США ни за что не прекратят конфликт с Россией

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США не собираются заканчивать конфликт на Украине и совершенно не считаются с ее нулевыми шансами на победу, заявил эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис.
"У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем", — считает он.
По мнению Дэвиса, победа Украины на поле боя невозможна, а продолжать ее поддерживать "столько, сколько потребуется", — не имеет никакого смысла.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
"Поражение невозможно". Стали известны сценарии конца украинского конфликта
02:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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