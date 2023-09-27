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"Первый после бога". Запад нашел, кем заменить Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
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08:00 27.09.2023 (обновлено: 08:08 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
"Первый после бога". Запад нашел, кем заменить Зеленского
"Первый после бога". Запад нашел, кем заменить Зеленского - РИА Новости, 27.09.2023
"Первый после бога". Запад нашел, кем заменить Зеленского
На Украине возбудили уголовное дело, фигурантом которого может стать главком ВСУ Валерий Залужный. От генералов требуют объяснить стремительную сдачу России... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T08:00
2023-09-27T08:08
херсон
россия
киев
петр порошенко
валерий залужный
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
институт стран снг
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Михаил Катков. На Украине возбудили уголовное дело, фигурантом которого может стать главком ВСУ Валерий Залужный. От генералов требуют объяснить стремительную сдачу России части Херсонской и Запорожской областей в прошлом году. Чего на самом деле добиваются киевские власти — в материале в РИА Новости.Был бы человекОбвинений пока никому не предъявили, но речь идет о государственной измене и халатном отношении к военной службе. Под этим прежде всего имеется в виду ненадлежащее качество минирования мостов и зданий. Государственное бюро расследований и СБУ уже допросили несколько генералов, в том числе главкома ВСУ. И в стране сразу заговорили о "деле Залужного".О скрытом конфликте между главкомом и президентом в СМИ рассуждают давно. Считается, что если Залужный всерьез займется политикой, то он составит весомую конкуренцию Зеленскому. Его готова поддержать оппозиция во главе с экс-президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Да и на Западе ему не устают петь дифирамбы, называют "первым после бога" для украинских солдат.Примечательно, что в Киеве раньше утверждали: Херсон потерян из-за предательства в рядах СБУ. Начальник херсонского управления ведомства генерал Сергей Криворучко якобы приказал своим сотрудникам эвакуироваться. Его помощник — полковник Игорь Садохин — и вовсе повел российские войска в обход минных полей и корректировал удары авиации. Кроме того, почему-то не взорвали Антоновский мост через Днепр.Был крупный скандал, глава СБУ и друг детства Зеленского Иван Баканов подал в отставку. Теперь ответственность за Антоновский мост пытаются возложить на армию, передает BBC.Помимо армейского командования, по делу проходят херсонские чиновники, в том числе экс-председатель областной военной администрации Геннадий Лагута. Семнадцатого сентября он покончил с собой. Видимо, не выдержал оказываемого на него давления. Как утверждают местные СМИ, чиновник в подробностях знал, как Россия брала под контроль Херсонскую область.При этом многие обратили внимание на то, что Лагута свел счеты с жизнью вскоре после того, как стало известно о задержании российскими правоохранительными органами бывшего мэра Херсона Игоря Калываева. Лагута был его ставленником. С другой стороны, есть свидетели, уверяющие, что он последним покинул Херсон, организовав эвакуацию людей и вывоз документов.В поисках крайнегоБывший командующий украинской группировкой войск "Юг" Андрей Соколов считает, что расследование нужно Зеленскому для сокрытия собственной вины. Тех сил и средств, которые были на юге весной 2022-го, просто не хватило для того, чтобы сдержать наступление. По словам генерала, следовало заранее объявить мобилизацию, но президент уверял общество, что конфликта не будет.В окружении Порошенко говорят, что уголовное дело уже доведено до той стадии, когда в любой момент можно выдвинуть обвинения Залужному. За него в любом случае заступится армия, но если Баканова так и не накажут, президент сильно об этом пожалеет, уверены сторонники бывшего главы государства.В офисе президента сообщили журналистам ВВС: военные должны были сами взорвать переправу через Днепр, не дожидаясь приказа из Киева. И объяснили расследование желанием общества получить ответы на важные вопросы, связанные с первым этапом боевых действий.Подготовка к выборамЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что Зеленскому это уголовное дело нужно для президентских и парламентских выборов. "Чем ближе голосование, тем важнее сбить рейтинг Залужного, которого готовы поддержать влиятельные политические группы. Кроме того, хочется переложить на кого-то вину за свои ошибки или, если не получится, отвлечь от них внимание. Конечно, это никак не соответствует тем демократическим ценностям, о которых твердят в Киеве, но ради удержания власти глава государства пойдет на все", — уверен политолог.Залужного вряд ли назначат главным обвиняемым, так как это опасно, продолжает он. Главкома просто постараются замазать неприятной историей, чтобы подорвать к нему доверие. До приговора дело не дойдет.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин тоже не думает, что Зеленский собирается арестовать Залужного. Но само по себе уголовное дело — это предупреждение: не лезь во власть. "Его подцепили на крючок, чтобы вел себя прилично", — подчеркивает Жарихин. Залужный нервирует Зеленского, потому что на Западе главкома превозносят как героя. Президент не без оснований опасается, что, если партнеры решат его сменить, генерал окажется наиболее подходящим вариантом.Выборы все же могут состояться в 2024-м — на это указывает возросшее число публикаций на эту тему в украинских и западных СМИ, отмечают эксперты. А заявления о невозможности голосования в условиях боевых действий — не более чем отговорки.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html
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херсон, россия, киев, петр порошенко, валерий залужный, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, институт стран снг, политика
Херсон, Россия, Киев, Петр Порошенко, Валерий Залужный, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Институт стран СНГ, Политика
"Первый после бога". Запад нашел, кем заменить Зеленского

На Украине в честь Залужного назвали уголовное дело

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Михаил Катков. На Украине возбудили уголовное дело, фигурантом которого может стать главком ВСУ Валерий Залужный. От генералов требуют объяснить стремительную сдачу России части Херсонской и Запорожской областей в прошлом году. Чего на самом деле добиваются киевские власти — в материале в РИА Новости.

Был бы человек

Обвинений пока никому не предъявили, но речь идет о государственной измене и халатном отношении к военной службе. Под этим прежде всего имеется в виду ненадлежащее качество минирования мостов и зданий. Государственное бюро расследований и СБУ уже допросили несколько генералов, в том числе главкома ВСУ. И в стране сразу заговорили о "деле Залужного".
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
О скрытом конфликте между главкомом и президентом в СМИ рассуждают давно. Считается, что если Залужный всерьез займется политикой, то он составит весомую конкуренцию Зеленскому. Его готова поддержать оппозиция во главе с экс-президентом Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Да и на Западе ему не устают петь дифирамбы, называют "первым после бога" для украинских солдат.
Примечательно, что в Киеве раньше утверждали: Херсон потерян из-за предательства в рядах СБУ. Начальник херсонского управления ведомства генерал Сергей Криворучко якобы приказал своим сотрудникам эвакуироваться. Его помощник — полковник Игорь Садохин — и вовсе повел российские войска в обход минных полей и корректировал удары авиации. Кроме того, почему-то не взорвали Антоновский мост через Днепр.
Был крупный скандал, глава СБУ и друг детства Зеленского Иван Баканов подал в отставку. Теперь ответственность за Антоновский мост пытаются возложить на армию, передает BBC.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИван Баканов
Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Иван Баканов
Помимо армейского командования, по делу проходят херсонские чиновники, в том числе экс-председатель областной военной администрации Геннадий Лагута. Семнадцатого сентября он покончил с собой. Видимо, не выдержал оказываемого на него давления. Как утверждают местные СМИ, чиновник в подробностях знал, как Россия брала под контроль Херсонскую область.
При этом многие обратили внимание на то, что Лагута свел счеты с жизнью вскоре после того, как стало известно о задержании российскими правоохранительными органами бывшего мэра Херсона Игоря Калываева. Лагута был его ставленником. С другой стороны, есть свидетели, уверяющие, что он последним покинул Херсон, организовав эвакуацию людей и вывоз документов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Зеленскому указали на место. Украина становится опасной для окружающих
22 сентября, 08:00

В поисках крайнего

Бывший командующий украинской группировкой войск "Юг" Андрей Соколов считает, что расследование нужно Зеленскому для сокрытия собственной вины. Тех сил и средств, которые были на юге весной 2022-го, просто не хватило для того, чтобы сдержать наступление. По словам генерала, следовало заранее объявить мобилизацию, но президент уверял общество, что конфликта не будет.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсона
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсона
В окружении Порошенко говорят, что уголовное дело уже доведено до той стадии, когда в любой момент можно выдвинуть обвинения Залужному. За него в любом случае заступится армия, но если Баканова так и не накажут, президент сильно об этом пожалеет, уверены сторонники бывшего главы государства.
В офисе президента сообщили журналистам ВВС: военные должны были сами взорвать переправу через Днепр, не дожидаясь приказа из Киева. И объяснили расследование желанием общества получить ответы на важные вопросы, связанные с первым этапом боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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29 августа, 08:00

Подготовка к выборам

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что Зеленскому это уголовное дело нужно для президентских и парламентских выборов. "Чем ближе голосование, тем важнее сбить рейтинг Залужного, которого готовы поддержать влиятельные политические группы. Кроме того, хочется переложить на кого-то вину за свои ошибки или, если не получится, отвлечь от них внимание. Конечно, это никак не соответствует тем демократическим ценностям, о которых твердят в Киеве, но ради удержания власти глава государства пойдет на все", — уверен политолог.
Залужного вряд ли назначат главным обвиняемым, так как это опасно, продолжает он. Главкома просто постараются замазать неприятной историей, чтобы подорвать к нему доверие. До приговора дело не дойдет.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин тоже не думает, что Зеленский собирается арестовать Залужного. Но само по себе уголовное дело — это предупреждение: не лезь во власть. "Его подцепили на крючок, чтобы вел себя прилично", — подчеркивает Жарихин. Залужный нервирует Зеленского, потому что на Западе главкома превозносят как героя. Президент не без оснований опасается, что, если партнеры решат его сменить, генерал окажется наиболее подходящим вариантом.
Выборы все же могут состояться в 2024-м — на это указывает возросшее число публикаций на эту тему в украинских и западных СМИ, отмечают эксперты. А заявления о невозможности голосования в условиях боевых действий — не более чем отговорки.
 
ХерсонРоссияКиевПетр ПорошенкоВалерий ЗалужныйСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныИнститут стран СНГПолитика
 
 
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