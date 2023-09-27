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Ученые из Сочи заявили, что вирус кроликов успешно борется с раком человека - РИА Новости, 27.09.2023
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09:11 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/uchenye-1898872299.html
Ученые из Сочи заявили, что вирус кроликов успешно борется с раком человека
Ученые из Сочи заявили, что вирус кроликов успешно борется с раком человека - РИА Новости, 27.09.2023
Ученые из Сочи заявили, что вирус кроликов успешно борется с раком человека
Ученые научно-технологического университета "Сириус" (Сочи) установили эффективность борьбы с раковыми опухолями вируса миксомы, который распространяется в... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:11
2023-09-27T09:11
сочи
кольцово
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Ученые научно-технологического университета "Сириус" (Сочи) установили эффективность борьбы с раковыми опухолями вируса миксомы, который распространяется в клетках кроликов, в 2024 году модифицированный вирус испытают на трансгенных мышах, сообщил журналистам ведущий научный сотрудник направления "Генная инженерия" "Сириуса", завлабораторией молекулярной вирусологии Сеченовского университета Александр Малоголовкин. "Вирус миксомы – это поксвирус, оспоподобный вирус, который для человека не опасен и размножается только в клетках кроликов. Это вирус животных, с которым мы с вами никогда не встречались и даже если встретимся - не заболеем. Но он эффективно заражает и убивает раковые клетки. Мы сделали это на клеточных моделях в лаборатории, проверили на мышах", - рассказал он в кулуарах биотехнологического форума OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово. Ученый пояснил, что в рамках экспериментальных исследований специалисты подсаживали мышам раковые клетки, выращивали на них за 8-9 дней опухоль (меланому) размером с грецкий орех, а затем заражали мышей вирусом миксомы и наблюдали постепенное уменьшение опухоли. "Мы показали, что действительно можно добиться того, что на мышах опухоль уменьшается в 50 и более раз, что показывает, что препарат эффективный и эти вирусы действительно можно использовать", - отметил Малоголовкин. Таким образом, по его словам, чистый онколитический вирус эффективно разрушает раковые клеточные линии человека в пробирке и в эксперименте на мышах. Следующим этапом станет его модификация для усиления иммунного ответа и дальнейшие испытания. "Следующий шаг, безусловно, трансгенные мыши… Мы планируем перейти на такие модели в следующем году, заключили договор с Центром онкологии в Ростове, который у себя отработал модель подсадки первичных опухолей человека от пациента иммунодефицитным мышам. То есть на них можно вырастить опухоль и пытаться ее вылечить нашими вирусными векторами. Мы надеемся в следующем году уже эти испытания провести", - сказал он. В целом, отметил он, в лабораторных условиях исследуются порядка 30 раковых клеточных линий человека и первые результаты показывают, что вирусы действительно эффективно уничтожают эти раковые клетки в пробирке. В дальнейшем предстоят исследования на живых организмах.
https://ria.ru/20230926/nauka-1898548682.html
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сочи, кольцово, ростов, наука
Сочи, Кольцово, Ростов, Наука
Ученые из Сочи заявили, что вирус кроликов успешно борется с раком человека

Сириус: вирус миксомы в клетках кроликов эффективно борется с раковыми опухолями

© iStock.com / roc8jasКролик
Кролик - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / roc8jas
Кролик. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Ученые научно-технологического университета "Сириус" (Сочи) установили эффективность борьбы с раковыми опухолями вируса миксомы, который распространяется в клетках кроликов, в 2024 году модифицированный вирус испытают на трансгенных мышах, сообщил журналистам ведущий научный сотрудник направления "Генная инженерия" "Сириуса", завлабораторией молекулярной вирусологии Сеченовского университета Александр Малоголовкин.
"Вирус миксомы – это поксвирус, оспоподобный вирус, который для человека не опасен и размножается только в клетках кроликов. Это вирус животных, с которым мы с вами никогда не встречались и даже если встретимся - не заболеем. Но он эффективно заражает и убивает раковые клетки. Мы сделали это на клеточных моделях в лаборатории, проверили на мышах", - рассказал он в кулуарах биотехнологического форума OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
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Ученый пояснил, что в рамках экспериментальных исследований специалисты подсаживали мышам раковые клетки, выращивали на них за 8-9 дней опухоль (меланому) размером с грецкий орех, а затем заражали мышей вирусом миксомы и наблюдали постепенное уменьшение опухоли.
"Мы показали, что действительно можно добиться того, что на мышах опухоль уменьшается в 50 и более раз, что показывает, что препарат эффективный и эти вирусы действительно можно использовать", - отметил Малоголовкин.
Таким образом, по его словам, чистый онколитический вирус эффективно разрушает раковые клеточные линии человека в пробирке и в эксперименте на мышах. Следующим этапом станет его модификация для усиления иммунного ответа и дальнейшие испытания.
"Следующий шаг, безусловно, трансгенные мыши… Мы планируем перейти на такие модели в следующем году, заключили договор с Центром онкологии в Ростове, который у себя отработал модель подсадки первичных опухолей человека от пациента иммунодефицитным мышам. То есть на них можно вырастить опухоль и пытаться ее вылечить нашими вирусными векторами. Мы надеемся в следующем году уже эти испытания провести", - сказал он.
В целом, отметил он, в лабораторных условиях исследуются порядка 30 раковых клеточных линий человека и первые результаты показывают, что вирусы действительно эффективно уничтожают эти раковые клетки в пробирке. В дальнейшем предстоят исследования на живых организмах.
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