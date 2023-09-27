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Анталью посетили на треть больше россиян, чем в 2022 году - РИА Новости, 27.09.2023
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Туризм
 
12:13 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/turtsiya-1898899218.html
Анталью посетили на треть больше россиян, чем в 2022 году
Анталью посетили на треть больше россиян, чем в 2022 году - РИА Новости, 27.09.2023
Анталью посетили на треть больше россиян, чем в 2022 году
Анталью за восемь месяцев 2023 года посетили более 2,3 миллиона россиян, рост по сравнению с 2022 годом составил более 32 процентов, сообщило в среду... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:13
2023-09-27T12:13
туризм
анталья (провинция)
турция
новости - туризм
отдых на море
туристы
где отдохнуть
куда можно лететь
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СТАМБУЛ, 27 сен — РИА Новости. Анталью за восемь месяцев 2023 года посетили более 2,3 миллиона россиян, рост по сравнению с 2022 годом составил более 32 процентов, сообщило в среду министерство культуры и туризма Турции. Всего, по данным ведомства, с января по август курорт принял более 10,2 миллиона иностранных туристов и более 625 тысяч местных жителей. Эти показатели на 19 процентов выше данных за тот же период прошлого года. За один только август Анталью посетили почти 2,5 миллиона заграничных гостей. "Больше всего туристов прибыло из РФ — более 2,3 миллиона, рост по сравнению с периодом прошлого года составил 32,5 процента", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. В первую "пятерку" стран, из которых приехало больше всего гостей, вошли ФРГ, Великобритания, Польша, и Нидерланды.
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анталья (провинция), турция, новости - туризм, отдых на море, туристы, где отдохнуть, куда можно лететь
Туризм, Анталья (провинция), Турция, Новости - Туризм, Отдых на море, туристы, где отдохнуть, куда можно лететь
Анталью посетили на треть больше россиян, чем в 2022 году

Турецкую Анталью в 2023 году посетили более 2,3 миллиона российских туристов

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Туран Салджы
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СТАМБУЛ, 27 сен — РИА Новости. Анталью за восемь месяцев 2023 года посетили более 2,3 миллиона россиян, рост по сравнению с 2022 годом составил более 32 процентов, сообщило в среду министерство культуры и туризма Турции.
Всего, по данным ведомства, с января по август курорт принял более 10,2 миллиона иностранных туристов и более 625 тысяч местных жителей. Эти показатели на 19 процентов выше данных за тот же период прошлого года. За один только август Анталью посетили почти 2,5 миллиона заграничных гостей.
"Больше всего туристов прибыло из РФ — более 2,3 миллиона, рост по сравнению с периодом прошлого года составил 32,5 процента", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
В первую "пятерку" стран, из которых приехало больше всего гостей, вошли ФРГ, Великобритания, Польша, и Нидерланды.
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ТуризмАнталья (провинция)ТурцияНовости - ТуризмОтдых на моретуристыгде отдохнутькуда можно лететь
 
 
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