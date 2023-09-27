https://ria.ru/20230927/turtsiya-1898899218.html

Анталью посетили на треть больше россиян, чем в 2022 году

Анталью посетили на треть больше россиян, чем в 2022 году - РИА Новости, 27.09.2023

Анталью посетили на треть больше россиян, чем в 2022 году

Анталью за восемь месяцев 2023 года посетили более 2,3 миллиона россиян, рост по сравнению с 2022 годом составил более 32 процентов, сообщило в среду... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T12:13

2023-09-27T12:13

2023-09-27T12:13

туризм

анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 27 сен — РИА Новости. Анталью за восемь месяцев 2023 года посетили более 2,3 миллиона россиян, рост по сравнению с 2022 годом составил более 32 процентов, сообщило в среду министерство культуры и туризма Турции. Всего, по данным ведомства, с января по август курорт принял более 10,2 миллиона иностранных туристов и более 625 тысяч местных жителей. Эти показатели на 19 процентов выше данных за тот же период прошлого года. За один только август Анталью посетили почти 2,5 миллиона заграничных гостей. "Больше всего туристов прибыло из РФ — более 2,3 миллиона, рост по сравнению с периодом прошлого года составил 32,5 процента", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. В первую "пятерку" стран, из которых приехало больше всего гостей, вошли ФРГ, Великобритания, Польша, и Нидерланды.

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

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Светлана Вовк

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