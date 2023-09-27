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На Бали голый турист из России убедил полицию, что он лунатик - РИА Новости, 27.09.2023
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Туризм
 
12:53 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/turist-1898923469.html
На Бали голый турист из России убедил полицию, что он лунатик
На Бали голый турист из России убедил полицию, что он лунатик - РИА Новости, 27.09.2023
На Бали голый турист из России убедил полицию, что он лунатик
Власти индонезийского острова Бали задержали российского туриста за нахождение в публичных местах в обнаженном виде, что сам россиянин объяснил приступами... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T12:53
2023-09-27T12:53
туризм
новости - туризм
бали
россия
в мире
индонезия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали российского туриста за нахождение в публичных местах в обнаженном виде, что сам россиянин объяснил приступами ходьбы во сне, сообщает индонезийский портал Kompas. По его данным, в среду утром в местную полицию поступило сообщение от местных жителей, обеспокоенных появлением на улицах полностью обнаженного иностранца. После задержания турист признался, что страдает лунатизмом. "Он признал, что у него была история лунатизма, и в настоящее время он принимает несколько рецептурных лекарств", - заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Денпасара И Кетут Сукади. По результатам проверки иммиграционные документы россиянина оказались в порядке, поэтому полиция ограничилась предупреждением.
https://ria.ru/20230927/shrilanka-1898896814.html
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новости - туризм, бали, россия, в мире, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Россия, В мире, Индонезия
На Бали голый турист из России убедил полицию, что он лунатик

Kompas: полиция Бали отпустила голого туриста из России, поверив, что он лунатик

© РИА Новости / Ирина Засыпкина | Перейти в медиабанкТурист на острове Бали в Индонезии
Турист на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в медиабанк
Турист на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали задержали российского туриста за нахождение в публичных местах в обнаженном виде, что сам россиянин объяснил приступами ходьбы во сне, сообщает индонезийский портал Kompas.
По его данным, в среду утром в местную полицию поступило сообщение от местных жителей, обеспокоенных появлением на улицах полностью обнаженного иностранца. После задержания турист признался, что страдает лунатизмом.
"Он признал, что у него была история лунатизма, и в настоящее время он принимает несколько рецептурных лекарств", - заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Денпасара И Кетут Сукади.
По результатам проверки иммиграционные документы россиянина оказались в порядке, поэтому полиция ограничилась предупреждением.
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