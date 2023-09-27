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Набиуллина предложила трех новых кандидатов в совет директоров ЦБ России - РИА Новости, 27.09.2023
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15:42 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/tsb-1898979498.html
Набиуллина предложила трех новых кандидатов в совет директоров ЦБ России
Набиуллина предложила трех новых кандидатов в совет директоров ЦБ России - РИА Новости, 27.09.2023
Набиуллина предложила трех новых кандидатов в совет директоров ЦБ России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина после согласования с президентом РФ внесла в Госдуму предложения о назначении трех новых членов совета директоров... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:42
2023-09-27T15:42
экономика
россия
эльвира набиуллина
владимир чистюхин
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина после согласования с президентом РФ внесла в Госдуму предложения о назначении трех новых членов совета директоров регулятора и продлении полномочий четырех действующих, сообщили РИА Новости в профильном комитете по финансовому рынку. В совет директоров глава ЦБ предлагает назначить Елизавету Данилову, которая сейчас занимает должность директора департамента финансовой стабильности, а также начальника главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова и начальника Волго-Вятского главного управления ЦБ Ларису Павлову. Кроме того, Набиуллина предлагает продлить на новый срок полномочия членов совета директоров Владимира Чистюхина (первый зампред ЦБ), Алексея Гузнова (зампред ЦБ), Михаила Мамуты (руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ) и Алексея Симановского (советник главы ЦБ), которые истекают в октябре. Комитет по финрынку планирует обсудить данные предложения 9 октября, а на рассмотрение Госдумы их вынести 12 октября. А на 10 октября запланирована встреча руководства ЦБ и Госдумы, на которой также будут обсуждаться данные предложения. Совет директоров – коллегиальный орган управления Банка России, в который входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению главы ЦБ, согласованному с президентом России. В настоящее время в совет директоров регулятора, помимо Набиуллиной, Чистюхина, Гузнова, Мамуты и Симановского, входят первые зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова и Дмитрий Тулин, зампреды Филипп Габуния, Алексей Заботкин и Ольга Полякова, полномочия которых продлевать пока не требуется, а также советник главы ЦБ Ксения Юдаева, чьи полномочия истекают в октябре текущего года, но в списке предложенных для переназначения лиц ее нет.
https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896602219.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, владимир чистюхин, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Владимир Чистюхин, Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина предложила трех новых кандидатов в совет директоров ЦБ России

Набиуллина предложила ГД трех новых кандидатов в совет директоров ЦБ РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина после согласования с президентом РФ внесла в Госдуму предложения о назначении трех новых членов совета директоров регулятора и продлении полномочий четырех действующих, сообщили РИА Новости в профильном комитете по финансовому рынку.
В совет директоров глава ЦБ предлагает назначить Елизавету Данилову, которая сейчас занимает должность директора департамента финансовой стабильности, а также начальника главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова и начальника Волго-Вятского главного управления ЦБ Ларису Павлову.
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Кроме того, Набиуллина предлагает продлить на новый срок полномочия членов совета директоров Владимира Чистюхина (первый зампред ЦБ), Алексея Гузнова (зампред ЦБ), Михаила Мамуты (руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ) и Алексея Симановского (советник главы ЦБ), которые истекают в октябре.
Комитет по финрынку планирует обсудить данные предложения 9 октября, а на рассмотрение Госдумы их вынести 12 октября. А на 10 октября запланирована встреча руководства ЦБ и Госдумы, на которой также будут обсуждаться данные предложения.
Совет директоров – коллегиальный орган управления Банка России, в который входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению главы ЦБ, согласованному с президентом России.
В настоящее время в совет директоров регулятора, помимо Набиуллиной, Чистюхина, Гузнова, Мамуты и Симановского, входят первые зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова и Дмитрий Тулин, зампреды Филипп Габуния, Алексей Заботкин и Ольга Полякова, полномочия которых продлевать пока не требуется, а также советник главы ЦБ Ксения Юдаева, чьи полномочия истекают в октябре текущего года, но в списке предложенных для переназначения лиц ее нет.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаВладимир ЧистюхинМихаил МамутаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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