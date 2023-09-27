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Володин призвал Трюдо не прятаться за спиной спикера парламента Канады - РИА Новости, 27.09.2023
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14:03 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/tryudo-1898947392.html
Володин призвал Трюдо не прятаться за спиной спикера парламента Канады
Володин призвал Трюдо не прятаться за спиной спикера парламента Канады - РИА Новости, 27.09.2023
Володин призвал Трюдо не прятаться за спиной спикера парламента Канады
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после инцидента в парламенте страны, а не прятаться за... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:03
2023-09-27T14:03
в мире
канада
джастин трюдо
владимир зеленский
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после инцидента в парламенте страны, а не прятаться за спиной уже сделавшего заявление об этом спикера палаты общин страны Энтони Роты. "Зеленский и Трюдо спрятались за спину спикера палаты общин Канады, возложив на него всю ответственность за возмутительный инцидент в парламенте, где стоя аплодировали нацистскому преступнику, служившему в дивизии СС "Галичина", - сообщил Володин в своем Telegram-канале. В результате спикер палаты общин Канады подал в отставку, отметил он. "Зеленский, испугавшись, выжидает, всем видом показывая, что как будто его там не было. Канадский премьер-министр отказался извиняться. "Мы просто хлопали в ладоши", — говорит он… Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма…. Вместе с ним должен уйти и Зеленский — позор еврейского народа", - добавил Володин. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html
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в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал Трюдо не прятаться за спиной спикера парламента Канады

Володин призвал Трюдо уйти в отставку, а не прятаться за спикером палаты общин

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после инцидента в парламенте страны, а не прятаться за спиной уже сделавшего заявление об этом спикера палаты общин страны Энтони Роты.
"Зеленский и Трюдо спрятались за спину спикера палаты общин Канады, возложив на него всю ответственность за возмутительный инцидент в парламенте, где стоя аплодировали нацистскому преступнику, служившему в дивизии СС "Галичина", - сообщил Володин в своем Telegram-канале.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Трюдо оправдался за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина"
25 сентября, 01:49
В результате спикер палаты общин Канады подал в отставку, отметил он.
"Зеленский, испугавшись, выжидает, всем видом показывая, что как будто его там не было. Канадский премьер-министр отказался извиняться. "Мы просто хлопали в ладоши", — говорит он… Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма…. Вместе с ним должен уйти и Зеленский — позор еврейского народа", - добавил Володин.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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В миреКанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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