https://ria.ru/20230927/tryudo-1898947392.html

Володин призвал Трюдо не прятаться за спиной спикера парламента Канады

Володин призвал Трюдо не прятаться за спиной спикера парламента Канады - РИА Новости, 27.09.2023

Володин призвал Трюдо не прятаться за спиной спикера парламента Канады

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после инцидента в парламенте страны, а не прятаться за... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:03

2023-09-27T14:03

2023-09-27T14:03

в мире

канада

джастин трюдо

владимир зеленский

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти в отставку после инцидента в парламенте страны, а не прятаться за спиной уже сделавшего заявление об этом спикера палаты общин страны Энтони Роты. "Зеленский и Трюдо спрятались за спину спикера палаты общин Канады, возложив на него всю ответственность за возмутительный инцидент в парламенте, где стоя аплодировали нацистскому преступнику, служившему в дивизии СС "Галичина", - сообщил Володин в своем Telegram-канале. В результате спикер палаты общин Канады подал в отставку, отметил он. "Зеленский, испугавшись, выжидает, всем видом показывая, что как будто его там не было. Канадский премьер-министр отказался извиняться. "Мы просто хлопали в ладоши", — говорит он… Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма…. Вместе с ним должен уйти и Зеленский — позор еврейского народа", - добавил Володин. В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.

https://ria.ru/20230925/tryudo-1898397182.html

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в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, вячеслав володин, госдума рф