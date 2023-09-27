https://ria.ru/20230927/trevoga-1899050085.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T20:04
2023-09-27T20:04
2023-09-27T21:58
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.При этом, по данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в городе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.Немногим ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
https://ria.ru/20230925/sevastopol-1898559182.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе