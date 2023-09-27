https://ria.ru/20230927/trevoga-1898864628.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:41
2023-09-27T07:41
2023-09-27T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
николаевская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, в Днепропетровском регионе сигнал тревоги прозвучал в 07.09 (совпадает с мск). В 07.13 тревога была объявлена в Николаевской области Украины. Также отмечается, что в это же время тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.
украина
днепропетровская область
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу