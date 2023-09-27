https://ria.ru/20230927/traur-1898904840.html

В иракской провинции объявили недельный траур по жертвам пожара на свадьбе

В иракской провинции объявили недельный траур по жертвам пожара на свадьбе - РИА Новости, 27.09.2023

В иракской провинции объявили недельный траур по жертвам пожара на свадьбе

Губернатор иракской провинции Найнава Наджм аль-Джабури объявил недельный траур в провинции в связи с многочисленными жертвами пожара на свадьбе в округе... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:43

2023-09-27T11:43

2023-09-27T14:00

в мире

найнава (мухафаза)

ирак

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898914398_0:299:2873:1915_1920x0_80_0_0_97f682e77210f3f43aca1a49c163d827.jpg

ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор иракской провинции Найнава Наджм аль-Джабури объявил недельный траур в провинции в связи с многочисленными жертвами пожара на свадьбе в округе Хамдания, сообщил в среду иракский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление губернатора. "В провинции Найнава объявляется недельный траур, до дальнейшего уведомления будут отложены специальные торжества по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Траур объявлен для выражения скорби по погибшим во время пожара, случившегося в зале для свадебных торжеств в районе Хамдания", - говорится в заявлении главы провинции. Он также сообщил, что "в четверг минута молчания будет проведена во всех департаментах и ​​учреждениях провинции Найнава". Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула. Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил в среду Rudaw, что число погибших в результате пожара на свадьбе в районе Хамдания достигло 113 человек, и это неокончательное число. Президент Ирака Абдул Латыф Рашид в специальном заявлении по этому поводу призвал начать расследование причины трагедии.

https://ria.ru/20230927/pozhar-1898935819.html

найнава (мухафаза)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, найнава (мухафаза), ирак, происшествия