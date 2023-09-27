https://ria.ru/20230927/traur-1898904840.html
В иракской провинции объявили недельный траур по жертвам пожара на свадьбе
В иракской провинции объявили недельный траур по жертвам пожара на свадьбе - РИА Новости, 27.09.2023
В иракской провинции объявили недельный траур по жертвам пожара на свадьбе
Губернатор иракской провинции Найнава Наджм аль-Джабури объявил недельный траур в провинции в связи с многочисленными жертвами пожара на свадьбе в округе... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:43
2023-09-27T11:43
2023-09-27T14:00
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ДОХА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор иракской провинции Найнава Наджм аль-Джабури объявил недельный траур в провинции в связи с многочисленными жертвами пожара на свадьбе в округе Хамдания, сообщил в среду иракский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление губернатора. "В провинции Найнава объявляется недельный траур, до дальнейшего уведомления будут отложены специальные торжества по случаю дня рождения пророка Мухаммеда. Траур объявлен для выражения скорби по погибшим во время пожара, случившегося в зале для свадебных торжеств в районе Хамдания", - говорится в заявлении главы провинции. Он также сообщил, что "в четверг минута молчания будет проведена во всех департаментах и учреждениях провинции Найнава". Ранее Организация Иракского Красного полумесяца сообщила, что более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара в помещении для проведения свадебных торжеств восточнее Мосула. Заместитель губернатора Найнавы Хасан аль-Алаф сообщил в среду Rudaw, что число погибших в результате пожара на свадьбе в районе Хамдания достигло 113 человек, и это неокончательное число. Президент Ирака Абдул Латыф Рашид в специальном заявлении по этому поводу призвал начать расследование причины трагедии.
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в мире, найнава (мухафаза), ирак, происшествия
В мире, Найнава (мухафаза), Ирак, Происшествия
В иракской провинции объявили недельный траур по жертвам пожара на свадьбе
В иракской провинции Найнава объявили траур по жертвам пожара на свадьбе