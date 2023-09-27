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В Красноярском крае подросток погиб от ожогов
В Красноярском крае подросток погиб от ожогов - РИА Новости, 27.09.2023
В Красноярском крае подросток погиб от ожогов
Подросток в Туруханске на севере Красноярского края погиб после получения ожогов 90% тела, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:25
2023-09-27T06:25
2023-09-27T06:25
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Подросток в Туруханске на севере Красноярского края погиб после получения ожогов 90% тела, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. "Полицейскими продолжается работа по выяснению всех обстоятельств получения ожогов 90% тела подростком в Туруханске. …Подросток не выжил", - говорится в сообщении. В полиции сообщили, что сообщение об охваченном огнем подростке на улице Фестивальная поступило во вторник. Соседи потушили несовершеннолетнего, он был в сознании и был экстренно госпитализирован. Он получил ожоги 90% тела. Полиция нашла в заброшенной балке куртку подростка и канистру с бензином. Предварительно, на момент случившегося несовершеннолетний находился в балке один. В прокуратуре региона заявили о начале проверки. По информации ведомства семья мальчика на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.
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происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
В Красноярском крае подросток погиб от ожогов
МВД: на севере Красноярского края подросток погиб, получив 90% ожогов тела
КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Подросток в Туруханске на севере Красноярского края погиб после получения ожогов 90% тела, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
«
"Полицейскими продолжается работа по выяснению всех обстоятельств получения ожогов 90% тела подростком в Туруханске. …Подросток не выжил", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что сообщение об охваченном огнем подростке на улице Фестивальная поступило во вторник. Соседи потушили несовершеннолетнего, он был в сознании и был экстренно госпитализирован. Он получил ожоги 90% тела. Полиция нашла в заброшенной балке куртку подростка и канистру с бензином. Предварительно, на момент случившегося несовершеннолетний находился в балке один.
В прокуратуре региона заявили о начале проверки. По информации ведомства семья мальчика на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.
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