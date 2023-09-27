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В Красноярском крае подросток погиб от ожогов - РИА Новости, 27.09.2023
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06:25 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/tragediya-1898860599.html
В Красноярском крае подросток погиб от ожогов
В Красноярском крае подросток погиб от ожогов - РИА Новости, 27.09.2023
В Красноярском крае подросток погиб от ожогов
Подросток в Туруханске на севере Красноярского края погиб после получения ожогов 90% тела, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:25
2023-09-27T06:25
происшествия
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Подросток в Туруханске на севере Красноярского края погиб после получения ожогов 90% тела, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. "Полицейскими продолжается работа по выяснению всех обстоятельств получения ожогов 90% тела подростком в Туруханске. …Подросток не выжил", - говорится в сообщении. В полиции сообщили, что сообщение об охваченном огнем подростке на улице Фестивальная поступило во вторник. Соседи потушили несовершеннолетнего, он был в сознании и был экстренно госпитализирован. Он получил ожоги 90% тела. Полиция нашла в заброшенной балке куртку подростка и канистру с бензином. Предварительно, на момент случившегося несовершеннолетний находился в балке один. В прокуратуре региона заявили о начале проверки. По информации ведомства семья мальчика на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.
https://ria.ru/20230927/proisshestvie-1898858779.html
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происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
В Красноярском крае подросток погиб от ожогов

МВД: на севере Красноярского края подросток погиб, получив 90% ожогов тела

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Подросток в Туруханске на севере Красноярского края погиб после получения ожогов 90% тела, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
«
"Полицейскими продолжается работа по выяснению всех обстоятельств получения ожогов 90% тела подростком в Туруханске. …Подросток не выжил", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что сообщение об охваченном огнем подростке на улице Фестивальная поступило во вторник. Соседи потушили несовершеннолетнего, он был в сознании и был экстренно госпитализирован. Он получил ожоги 90% тела. Полиция нашла в заброшенной балке куртку подростка и канистру с бензином. Предварительно, на момент случившегося несовершеннолетний находился в балке один.
В прокуратуре региона заявили о начале проверки. По информации ведомства семья мальчика на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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