https://ria.ru/20230927/tragediya-1898860599.html

В Красноярском крае подросток погиб от ожогов

В Красноярском крае подросток погиб от ожогов - РИА Новости, 27.09.2023

В Красноярском крае подросток погиб от ожогов

Подросток в Туруханске на севере Красноярского края погиб после получения ожогов 90% тела, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:25

2023-09-27T06:25

2023-09-27T06:25

происшествия

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 27 сен – РИА Новости. Подросток в Туруханске на севере Красноярского края погиб после получения ожогов 90% тела, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. "Полицейскими продолжается работа по выяснению всех обстоятельств получения ожогов 90% тела подростком в Туруханске. …Подросток не выжил", - говорится в сообщении. В полиции сообщили, что сообщение об охваченном огнем подростке на улице Фестивальная поступило во вторник. Соседи потушили несовершеннолетнего, он был в сознании и был экстренно госпитализирован. Он получил ожоги 90% тела. Полиция нашла в заброшенной балке куртку подростка и канистру с бензином. Предварительно, на момент случившегося несовершеннолетний находился в балке один. В прокуратуре региона заявили о начале проверки. По информации ведомства семья мальчика на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.

https://ria.ru/20230927/proisshestvie-1898858779.html

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происшествия, красноярский край, россия