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Рогов заявил, что танки Abrams будут гореть, как остальные - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/tanki-1898862504.html
Рогов заявил, что танки Abrams будут гореть, как остальные
Рогов заявил, что танки Abrams будут гореть, как остальные - РИА Новости, 27.09.2023
Рогов заявил, что танки Abrams будут гореть, как остальные
В Запорожской области с нетерпением ждут переброску на фронт американских танков Abrams, чтобы получить опыт по их уничтожению, как это было с немецкой и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:02
2023-09-27T07:02
специальная военная операция на украине
сша
запорожская область
украина
кирилл буданов
владимир рогов
владимир путин
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. В Запорожской области с нетерпением ждут переброску на фронт американских танков Abrams, чтобы получить опыт по их уничтожению, как это было с немецкой и британской тяжелой военной техникой, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и ПТУРщики (ПТУР - противотанковая управляемая ракета. Прим.) ждут с нетерпением", - сказал Рогов. По его словам, американские танки Abrams будут уничтожены, так же, как и немецкие Leopard и британские Challenger. "Гореть будут также ярко и эффектно", - подчеркнул Рогов. В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
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запорожская область
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сша, запорожская область, украина, кирилл буданов, владимир рогов, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Запорожская область, Украина, Кирилл Буданов, Владимир Рогов, Владимир Путин, Безопасность
Рогов заявил, что танки Abrams будут гореть, как остальные

Рогов: в Запорожье ждут танки Abrams: будут гореть, как Leopard и Challenger

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. В Запорожской области с нетерпением ждут переброску на фронт американских танков Abrams, чтобы получить опыт по их уничтожению, как это было с немецкой и британской тяжелой военной техникой, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и ПТУРщики (ПТУР - противотанковая управляемая ракета. Прим.) ждут с нетерпением", - сказал Рогов.
По его словам, американские танки Abrams будут уничтожены, так же, как и немецкие Leopard и британские Challenger.
"Гореть будут также ярко и эффектно", - подчеркнул Рогов.
В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Танкам конец. На Западе испугались мощнейшего российского оружия
Вчера, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЗапорожская областьУкраинаКирилл БудановВладимир РоговВладимир ПутинБезопасность
 
 
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