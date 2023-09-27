https://ria.ru/20230927/tanki-1898862504.html

Рогов заявил, что танки Abrams будут гореть, как остальные

Рогов заявил, что танки Abrams будут гореть, как остальные - РИА Новости, 27.09.2023

Рогов заявил, что танки Abrams будут гореть, как остальные

В Запорожской области с нетерпением ждут переброску на фронт американских танков Abrams, чтобы получить опыт по их уничтожению, как это было с немецкой и... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T07:02

2023-09-27T07:02

2023-09-27T07:02

специальная военная операция на украине

сша

запорожская область

украина

кирилл буданов

владимир рогов

владимир путин

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. В Запорожской области с нетерпением ждут переброску на фронт американских танков Abrams, чтобы получить опыт по их уничтожению, как это было с немецкой и британской тяжелой военной техникой, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Наши ребята с нетерпением ждут доставку этих танков, для них это новый опыт, им даже интересно, как их сжигать. По крайней мере, операторы ударных дронов и ПТУРщики (ПТУР - противотанковая управляемая ракета. Прим.) ждут с нетерпением", - сказал Рогов. По его словам, американские танки Abrams будут уничтожены, так же, как и немецкие Leopard и британские Challenger. "Гореть будут также ярко и эффектно", - подчеркнул Рогов. В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898641661.html

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сша, запорожская область, украина, кирилл буданов, владимир рогов, владимир путин, безопасность