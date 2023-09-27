https://ria.ru/20230927/taksi-1898954987.html
Омского таксиста заподозрили в развращении детей, сообщил источник
Омского таксиста заподозрили в развращении детей, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2023
Омского таксиста заподозрили в развращении детей, сообщил источник
Следствие заподозрило в развращении детей таксиста из Омской области, рассказал РИА Новости в среду источник в силовых структурах. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:37
2023-09-27T14:37
2023-09-27T14:37
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ОМСК, 27 сен - РИА Новости. Следствие заподозрило в развращении детей таксиста из Омской области, рассказал РИА Новости в среду источник в силовых структурах. Первый эпизод произошел в поселке Ростовка 15 августа. По данным следствия, 23-летний таксист из села Лузино увидел на улице незнакомых девочек 9 и 10 лет, спросил у них дорогу, а когда они остановились, "начал мастурбировать при них". Затем, 23 сентября, в родном селе Лузино мужчина также занялся самоудовлетворением при 13-летней девочке, после чего уехал на автомобиле, отметил источник. "Полицейскими вскоре была установлена личность злоумышленника, он оказался водителем одного из агрегаторов такси. 25 сентября он был задержан. Подозреваемому предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство о <…> заключении под стражу", - уточнил источник. Уголовное дело возбуждено по статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц" и "Развратные действия".
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происшествия, омская область, россия
Происшествия, Омская область, Россия
Омского таксиста заподозрили в развращении детей, сообщил источник
Следствие заподозрило в развращении детей таксиста из Омской области
ОМСК, 27 сен - РИА Новости. Следствие заподозрило в развращении детей таксиста из Омской области, рассказал РИА Новости в среду источник в силовых структурах.
Первый эпизод произошел в поселке Ростовка 15 августа. По данным следствия, 23-летний таксист из села Лузино увидел на улице незнакомых девочек 9 и 10 лет, спросил у них дорогу, а когда они остановились, "начал мастурбировать при них".
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Затем, 23 сентября, в родном селе Лузино мужчина также занялся самоудовлетворением при 13-летней девочке, после чего уехал на автомобиле, отметил источник.
"Полицейскими вскоре была установлена личность злоумышленника, он оказался водителем одного из агрегаторов такси. 25 сентября он был задержан. Подозреваемому предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство о <…> заключении под стражу", - уточнил источник.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц" и "Развратные действия".
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