https://ria.ru/20230927/taksi-1898954987.html

Омского таксиста заподозрили в развращении детей, сообщил источник

Омского таксиста заподозрили в развращении детей, сообщил источник - РИА Новости, 27.09.2023

Омского таксиста заподозрили в развращении детей, сообщил источник

Следствие заподозрило в развращении детей таксиста из Омской области, рассказал РИА Новости в среду источник в силовых структурах. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:37

2023-09-27T14:37

2023-09-27T14:37

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 27 сен - РИА Новости. Следствие заподозрило в развращении детей таксиста из Омской области, рассказал РИА Новости в среду источник в силовых структурах. Первый эпизод произошел в поселке Ростовка 15 августа. По данным следствия, 23-летний таксист из села Лузино увидел на улице незнакомых девочек 9 и 10 лет, спросил у них дорогу, а когда они остановились, "начал мастурбировать при них". Затем, 23 сентября, в родном селе Лузино мужчина также занялся самоудовлетворением при 13-летней девочке, после чего уехал на автомобиле, отметил источник. "Полицейскими вскоре была установлена личность злоумышленника, он оказался водителем одного из агрегаторов такси. 25 сентября он был задержан. Подозреваемому предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство о <…> заключении под стражу", - уточнил источник. Уголовное дело возбуждено по статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц" и "Развратные действия".

https://ria.ru/20230920/napadenie-1897594186.html

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омская область

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происшествия, омская область, россия