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В Таиланде запретят туристам залезать на руины в популярном парке Ситхеп

В Таиланде запретят туристам залезать на руины в популярном парке Ситхеп - РИА Новости, 27.09.2023

В Таиланде запретят туристам залезать на руины в популярном парке Ситхеп

Власти Таиланда из-за жалоб местных жителей планируют запретить туристам восхождение на древние руины в историческом парке Ситхеп, внесенном в список всемирного РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:55

2023-09-27T14:55

2023-09-27T14:55

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Таиланда из-за жалоб местных жителей планируют запретить туристам восхождение на древние руины в историческом парке Ситхеп, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет издание Bangkok Post. Исторический парк Ситхеп в таиландской провинции Пхетчабун, вероятный возраст которого составляет около 1,5 тысячи лет, был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО на прошлой неделе. Он стал седьмой такой достопримечательностью в стране. Ситхеп включает самый древний город Ситхеп, поселения в районе Кхао Кланг Нок и пещеру Кхао Тхаморат. Как сообщает издание, местные жители беспокоятся за сохранность руин Кхао Кланг Нок, которые расположены примерно в двух километрах от поселений. После внесения исторического Ситхепа в список объектов ЮНЕСКО в этих местах число туристов заметно увеличилось. Древние руины Кхао Кланг Нок представляют собой разрушенное сооружение из кирпича и латерита около 64 метров в длину и 20 метров в высоту. "Я считаю, что запрет сделает это древнее место более ценным. Забраться на вершину – это ничто. Люди просто хотят сделать фотографии пейзажа. В этом не так много пользы. Лучше остаться внизу и посмотреть на это древнее место, которое было объявлено объектом всемирного наследия", – приводит Bangkok Post слова главы округа Верават Ваттанавонгпхрек. О наказании за нарушение запрета СМИ не сообщают. Вместе с тем в законодательстве Таиланда существуют достаточно серьезные санкции для тех, кто нарушает местные традиции. Так, за оскорбление членов королевской семьи грозит тюремное заключение от трех до 15 лет. При этом оскорблением будет считаться, если человек наступил ногой на тайский бат с изображением короля.

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

таиланд, новости - туризм, юнеско, запреты