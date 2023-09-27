https://ria.ru/20230927/svo-1899005548.html

Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты

Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты - РИА Новости, 27.09.2023

Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты

Жители Хохольского района Воронежской области передали в госпиталь в зону СВО продукты питания, посуду, матрасы и средства гигиены, сообщила в среду... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T17:10

2023-09-27T17:10

2023-09-27T17:10

надежные люди

общество

воронежская область

хохольский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899003965_0:92:839:564_1920x0_80_0_0_9259cea4bec117e3e5c8f5e980bc4ac7.jpg

ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области передали в госпиталь в зону СВО продукты питания, посуду, матрасы и средства гигиены, сообщила в среду администрация района. Очередная поездка волонтеров из Хохольского района в луганский госпиталь состоялась 26 сентября. "Мы собрали и отвезли около двух тонн продуктов питания для ребят: воду, лимонады, картофель, сахар, соленья, рыбу, домашний хлеб, пряники, мед, масло", – приводит Telegram-канал райадминистрации слова руководителя районного штаба помощи мобилизованным Инны Куперман. Также, по ее словам, волонтеры доставили 3 тысячи комплектов одноразовой посуды, матрасы, влажные полотенца, жидкое мыло, перчатки, шприцы, бумагу.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898994948.html

https://ria.ru/20230927/talismany-1898932535.html

воронежская область

хохольский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воронежская область, хохольский район