https://ria.ru/20230927/svo-1899005548.html
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты - РИА Новости, 27.09.2023
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты
Жители Хохольского района Воронежской области передали в госпиталь в зону СВО продукты питания, посуду, матрасы и средства гигиены, сообщила в среду... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T17:10
2023-09-27T17:10
2023-09-27T17:10
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воронежская область
хохольский район
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ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости. Жители Хохольского района Воронежской области передали в госпиталь в зону СВО продукты питания, посуду, матрасы и средства гигиены, сообщила в среду администрация района. Очередная поездка волонтеров из Хохольского района в луганский госпиталь состоялась 26 сентября. "Мы собрали и отвезли около двух тонн продуктов питания для ребят: воду, лимонады, картофель, сахар, соленья, рыбу, домашний хлеб, пряники, мед, масло", – приводит Telegram-канал райадминистрации слова руководителя районного штаба помощи мобилизованным Инны Куперман. Также, по ее словам, волонтеры доставили 3 тысячи комплектов одноразовой посуды, матрасы, влажные полотенца, жидкое мыло, перчатки, шприцы, бумагу.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898994948.html
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общество, воронежская область, хохольский район
Надежные люди, Общество, Воронежская область, Хохольский район
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты
Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты
ВОРОНЕЖ, 27 сен - РИА Новости.
Жители Хохольского района Воронежской области передали в госпиталь в зону СВО продукты питания, посуду, матрасы и средства гигиены, сообщила в среду администрация
района.
Очередная поездка волонтеров из Хохольского района в луганский госпиталь состоялась 26 сентября.
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"Мы собрали и отвезли около двух тонн продуктов питания для ребят: воду, лимонады, картофель, сахар, соленья, рыбу, домашний хлеб, пряники, мед, масло", – приводит Telegram-канал райадминистрации слова руководителя районного штаба помощи мобилизованным Инны Куперман.
Также, по ее словам, волонтеры доставили 3 тысячи комплектов одноразовой посуды, матрасы, влажные полотенца, жидкое мыло, перчатки, шприцы, бумагу.
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