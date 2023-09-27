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ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/svo-1898996994.html
ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь
ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь - РИА Новости, 27.09.2023
ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь
Командир 123-й бригады теробороны ВСУ распорядился сократить количество автотранспорта, задействованного в обеспечении тыловых районов на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T16:43
2023-09-27T16:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 сен - РИА Новости. Командир 123-й бригады теробороны ВСУ распорядился сократить количество автотранспорта, задействованного в обеспечении тыловых районов на подконтрольной Киеву части Херсонской области, из-за дефицита топлива и высоких потерь личного состава, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, эту информацию, полученную от источников в Херсоне, подтверждают также пленные из 123-й бригады. "Командующий бригадой распорядился вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделениях, весь освободившийся транспорт при этом в ночное время перемещается в пункт постоянной дислокации бригады, в Николаев", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что водителям, несогласным с переводом на фронт, пригрозили отправкой на самый сложный участок обороны - в зону херсонских островов, расположенных в дельте Днепра. Кроме того, добавил источник, командир бригады вновь приказал командирам подразделений изъять у всех подчинённых мобильные телефоны - также под угрозой отправки на самые сложные участки передовой.
https://ria.ru/20230919/proval-1897113942.html
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вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь

ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за больших потерь

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 сен - РИА Новости. Командир 123-й бригады теробороны ВСУ распорядился сократить количество автотранспорта, задействованного в обеспечении тыловых районов на подконтрольной Киеву части Херсонской области, из-за дефицита топлива и высоких потерь личного состава, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, эту информацию, полученную от источников в Херсоне, подтверждают также пленные из 123-й бригады.
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19 сентября, 04:43
«
"Командующий бригадой распорядился вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделениях, весь освободившийся транспорт при этом в ночное время перемещается в пункт постоянной дислокации бригады, в Николаев", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что водителям, несогласным с переводом на фронт, пригрозили отправкой на самый сложный участок обороны - в зону херсонских островов, расположенных в дельте Днепра.
Кроме того, добавил источник, командир бригады вновь приказал командирам подразделений изъять у всех подчинённых мобильные телефоны - также под угрозой отправки на самые сложные участки передовой.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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