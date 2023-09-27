https://ria.ru/20230927/svo-1898996994.html

ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь

ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь - РИА Новости, 27.09.2023

ВСУ перевели водителей в стрелки на Херсонском направлении из-за потерь

Командир 123-й бригады теробороны ВСУ распорядился сократить количество автотранспорта, задействованного в обеспечении тыловых районов на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T16:43

2023-09-27T16:43

2023-09-27T16:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 сен - РИА Новости. Командир 123-й бригады теробороны ВСУ распорядился сократить количество автотранспорта, задействованного в обеспечении тыловых районов на подконтрольной Киеву части Херсонской области, из-за дефицита топлива и высоких потерь личного состава, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, эту информацию, полученную от источников в Херсоне, подтверждают также пленные из 123-й бригады. "Командующий бригадой распорядился вернуть всех водителей в Херсон и назначить их на вакантные должности стрелков в подразделениях, весь освободившийся транспорт при этом в ночное время перемещается в пункт постоянной дислокации бригады, в Николаев", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что водителям, несогласным с переводом на фронт, пригрозили отправкой на самый сложный участок обороны - в зону херсонских островов, расположенных в дельте Днепра. Кроме того, добавил источник, командир бригады вновь приказал командирам подразделений изъять у всех подчинённых мобильные телефоны - также под угрозой отправки на самые сложные участки передовой.

https://ria.ru/20230919/proval-1897113942.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, херсонская область