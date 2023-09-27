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ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении

ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023

ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, уничтожили более 150 украинских военнослужащих и 10 единиц РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:25

2023-09-27T15:25

2023-09-27T15:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, уничтожили более 150 украинских военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации поражены живая сила и техника подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского, Владимировки, Никольского, Урожайного и Сладкого в ДНР."Потери противника составили свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20", - уточнили в Минобороны.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика