Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 27.09.2023 (обновлено: 15:39 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/svo-1898971341.html
ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023
ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, уничтожили более 150 украинских военнослужащих и 10 единиц РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:25
2023-09-27T15:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, уничтожили более 150 украинских военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации поражены живая сила и техника подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского, Владимировки, Никольского, Урожайного и Сладкого в ДНР."Потери противника составили свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20", - уточнили в Минобороны.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, уничтожили более 150 украинских военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации поражены живая сила и техника подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского, Владимировки, Никольского, Урожайного и Сладкого в ДНР.
"Потери противника составили свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала