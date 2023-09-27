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ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023
ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, уничтожили более 150 украинских военнослужащих и 10 единиц РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:25
2023-09-27T15:25
2023-09-27T15:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили атаку ВСУ в районе Приютного в Запорожской области, уничтожили более 150 украинских военнослужащих и 10 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации поражены живая сила и техника подразделений 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского, Владимировки, Никольского, Урожайного и Сладкого в ДНР."Потери противника составили свыше 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также три гаубицы Д-20", - уточнили в Минобороны.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 150 военных на Южно-Донецком направлении