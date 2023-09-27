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Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/svo-1898899885.html
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 27.09.2023
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет вместе с РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:23
2023-09-27T11:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсон
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 сен – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчётами, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: гаубица М 777 с боекомплектом, ликвидированы 3 военнослужащих ВСУ и 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск, уничтожив 11 боевиков и два автомобиля противника. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция украинских войск, ликвидированы 5 боевиков.
https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсон, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсон, Безопасность
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

ВС России уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО)
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 сен – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчётами, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: гаубица М 777 с боекомплектом, ликвидированы 3 военнослужащих ВСУ и 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск, уничтожив 11 боевиков и два автомобиля противника. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция украинских войск, ликвидированы 5 боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонБезопасность
 
 
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