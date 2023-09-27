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Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 27.09.2023

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет вместе с РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T11:23

2023-09-27T11:23

2023-09-27T11:23

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 сен – РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки на херсонском направлении украинские гаубицу М777 производства США и 120-миллиметровый миномет вместе с боекомплектами и расчётами, сообщил в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: гаубица М 777 с боекомплектом, ликвидированы 3 военнослужащих ВСУ и 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации подразделения украинских войск, уничтожив 11 боевиков и два автомобиля противника. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция украинских войск, ликвидированы 5 боевиков.

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсон, безопасность