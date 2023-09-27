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Суд в Москве рассмотрит дело директора школы, "заказавшей" соперницу - РИА Новости, 27.09.2023
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11:22 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/sud-1898899375.html
Суд в Москве рассмотрит дело директора школы, "заказавшей" соперницу
Суд в Москве рассмотрит дело директора школы, "заказавшей" соперницу - РИА Новости, 27.09.2023
Суд в Москве рассмотрит дело директора школы, "заказавшей" соперницу
Дело в отношении директора частной столичной школы Василисы Масловой, оправданной за организацию убийства супруги своего любовника, поступило в суд для... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T11:22
2023-09-27T11:22
происшествия
москва
николай фролов
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дело в отношении директора частной столичной школы Василисы Масловой, оправданной за организацию убийства супруги своего любовника, поступило в суд для повторного рассмотрения, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы. "Уголовное дело поступило в суд для повторного рассмотрения в ином составе присяжных заседателей", - сказала собеседница агентства, отметив, что 2 октября пройдут предварительные слушания по делу. Адвокат Масловой Александр Балагура сообщил РИА Новости, что после предварительных слушаний "прокурор может выступить с ходатайством об избрании меры пресечения" для его подзащитной, которая сейчас находится на свободе, "но для этого должны быть серьезные основания". Присяжных еще предстоит отобрать, добавил собеседник. По словам Балагуры, ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда первой инстанции из-за нарушений - в том числе, ввиду ошибок в протоколе по отбору присяжных. По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Однако этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу: привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила. В августе 2022 года Гагаринский суд Москвы на основании вердикта присяжных оправдал Маслову и Погарченко и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима Фролова за причинение тяжкого вреда здоровью. Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.
https://ria.ru/20230927/sud-1898875799.html
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происшествия, москва, николай фролов, россия
Происшествия, Москва, Николай Фролов, Россия
Суд в Москве рассмотрит дело директора школы, "заказавшей" соперницу

Суд в Москве повторно рассмотрит дело "заказавшей" соперницу директора школы

© iStock.com / AndreyPopovСудья
Судья - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Дело в отношении директора частной столичной школы Василисы Масловой, оправданной за организацию убийства супруги своего любовника, поступило в суд для повторного рассмотрения, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы.
"Уголовное дело поступило в суд для повторного рассмотрения в ином составе присяжных заседателей", - сказала собеседница агентства, отметив, что 2 октября пройдут предварительные слушания по делу.
Судья - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Адвокат Масловой Александр Балагура сообщил РИА Новости, что после предварительных слушаний "прокурор может выступить с ходатайством об избрании меры пресечения" для его подзащитной, которая сейчас находится на свободе, "но для этого должны быть серьезные основания". Присяжных еще предстоит отобрать, добавил собеседник.
По словам Балагуры, ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда первой инстанции из-за нарушений - в том числе, ввиду ошибок в протоколе по отбору присяжных.
По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Однако этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу: привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила.
В августе 2022 года Гагаринский суд Москвы на основании вердикта присяжных оправдал Маслову и Погарченко и приговорил к 5,5 годам колонии общего режима Фролова за причинение тяжкого вреда здоровью.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.
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