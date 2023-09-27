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Американские компании будут строить первую польскую АЭС - РИА Новости, 27.09.2023
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15:27 27.09.2023 (обновлено: 16:59 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/ssha-1898971919.html
Американские компании будут строить первую польскую АЭС
Американские компании будут строить первую польскую АЭС - РИА Новости, 27.09.2023
Американские компании будут строить первую польскую АЭС
Американские Westinghouse и Bechtel будут строить первую польскую атомную электростанцию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время торжественной РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:27
2023-09-27T16:59
в мире
польша
матеуш моравецкий
westinghouse electric
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ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Американские Westinghouse и Bechtel будут строить первую польскую атомную электростанцию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время торжественной церемонии подписания соглашения о проектировании АЭС."Сегодня Польша открывает новый раздел в ядерной энергетике нашей страны. Я очень рад сегодняшнему соглашению, рад, что нам удалось подписать соглашение после очень трудных переговоров", - сказал Моравецкий."Сегодня с нами здесь главы знаменитых американских фирм Westinghouse и Bechtel, которые будут в Польше вместе с польскими субподрядчиками создавать первую суперсовременную и супербезопасную атомную электростанцию", - добавил премьер.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.Подписанное в среду соглашение о предоставлении проектных услуг (Engineering Service Contract, ESC) предусматривает проектирование основных компонентов АЭС: ядерного острова, турбинного острова и сопутствующих установок.Срок действия договора составляет 18 месяцев, на его основании будет составлено более 400 отчетов и разработок. Соглашение также предусматривает проектирование цепочек поставок, поддержку инвестиционного процесса, подготовку документации для разрешения на строительство.
https://ria.ru/20230925/zaem-1898551009.html
https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, westinghouse electric
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Westinghouse Electric
Американские компании будут строить первую польскую АЭС

Моравецкий: компании США будут строить первую польскую АЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Американские Westinghouse и Bechtel будут строить первую польскую атомную электростанцию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время торжественной церемонии подписания соглашения о проектировании АЭС.
"Сегодня Польша открывает новый раздел в ядерной энергетике нашей страны. Я очень рад сегодняшнему соглашению, рад, что нам удалось подписать соглашение после очень трудных переговоров", - сказал Моравецкий.
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"Сегодня с нами здесь главы знаменитых американских фирм Westinghouse и Bechtel, которые будут в Польше вместе с польскими субподрядчиками создавать первую суперсовременную и супербезопасную атомную электростанцию", - добавил премьер.
В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.
Подписанное в среду соглашение о предоставлении проектных услуг (Engineering Service Contract, ESC) предусматривает проектирование основных компонентов АЭС: ядерного острова, турбинного острова и сопутствующих установок.
Срок действия договора составляет 18 месяцев, на его основании будет составлено более 400 отчетов и разработок. Соглашение также предусматривает проектирование цепочек поставок, поддержку инвестиционного процесса, подготовку документации для разрешения на строительство.
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В миреПольшаМатеуш МоравецкийWestinghouse Electric
 
 
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