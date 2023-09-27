https://ria.ru/20230927/ssha-1898971919.html

Американские компании будут строить первую польскую АЭС

Американские компании будут строить первую польскую АЭС - РИА Новости, 27.09.2023

Американские компании будут строить первую польскую АЭС

Американские Westinghouse и Bechtel будут строить первую польскую атомную электростанцию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время торжественной РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:27

2023-09-27T15:27

2023-09-27T16:59

в мире

польша

матеуш моравецкий

westinghouse electric

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ВАРШАВА, 27 сен – РИА Новости. Американские Westinghouse и Bechtel будут строить первую польскую атомную электростанцию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время торжественной церемонии подписания соглашения о проектировании АЭС."Сегодня Польша открывает новый раздел в ядерной энергетике нашей страны. Я очень рад сегодняшнему соглашению, рад, что нам удалось подписать соглашение после очень трудных переговоров", - сказал Моравецкий."Сегодня с нами здесь главы знаменитых американских фирм Westinghouse и Bechtel, которые будут в Польше вместе с польскими субподрядчиками создавать первую суперсовременную и супербезопасную атомную электростанцию", - добавил премьер.В соответствии с программой развития польской ядерной энергетики, страна планирует оснастить свою первую АЭС реакторами типа PWR. Предполагается, что в 2033 году будет запущен первый блок, который разместят в районе Гданьского побережья. Компания Westinghouse уже проводит предпроектные работы. Последующие блоки будут возводиться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.Подписанное в среду соглашение о предоставлении проектных услуг (Engineering Service Contract, ESC) предусматривает проектирование основных компонентов АЭС: ядерного острова, турбинного острова и сопутствующих установок.Срок действия договора составляет 18 месяцев, на его основании будет составлено более 400 отчетов и разработок. Соглашение также предусматривает проектирование цепочек поставок, поддержку инвестиционного процесса, подготовку документации для разрешения на строительство.

https://ria.ru/20230925/zaem-1898551009.html

https://ria.ru/20230927/polsha-1898736464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, матеуш моравецкий, westinghouse electric