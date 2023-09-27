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В сенате предложили сократить предложенную Белым домом помощь Киеву
В сенате предложили сократить предложенную Белым домом помощь Киеву - РИА Новости, 27.09.2023
В сенате предложили сократить предложенную Белым домом помощь Киеву
Сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиардов долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T00:13
2023-09-27T00:13
2023-09-27T00:54
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиардов долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа на срок до 17 ноября, говорится в проекте временного бюджета.Как говорится в проекте, его действие прекращается в случае "принятия полноценного бюджета" или, если такой документ не будет согласован и не вступит в силу, то 17 ноября. Сенат предлагает согласовать 4,5 миллиарда долларов для военной помощи Киеву по линии Пентагона и 1,65 миллиарда экономической помощи через госдеп, говорится в проекте.Текст документа публикует издание Punchbowl.Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно согласовать до конца финансового года, до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи".Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.
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в мире, сша, украина, пентагон, киев
В мире, США, Украина, Пентагон, Киев
В сенате предложили сократить предложенную Белым домом помощь Киеву
Проект: сенат США предлагает согласовать для помощи Киеву 4,5 млрд долларов
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для Украины в виде 4,5 миллиардов долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа на срок до 17 ноября, говорится в проекте временного бюджета.
Как говорится в проекте, его действие прекращается в случае "принятия полноценного бюджета" или, если такой документ не будет согласован и не вступит в силу, то 17 ноября. Сенат предлагает согласовать 4,5 миллиарда долларов для военной помощи Киеву по линии Пентагона и 1,65 миллиарда экономической помощи через госдеп, говорится в проекте.
Помощь Киеву ведет к финансированию нацизма, заявила конгрессвумен
Текст документа публикует издание Punchbowl.
Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно согласовать до конца финансового года, до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи".
Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.
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