Рейтинг@Mail.ru
Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник - РИА Новости, 27.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/sputnik-1898960102.html
Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник
Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник - РИА Новости, 27.09.2023
Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду успешно вывели на орбиту Земли третий военный... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:53
2023-09-27T14:53
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898959716_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_99c39888f1ca918e46d99c0c4d7925d0.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3", сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур. "Усилиями специалистов Воздушно-космических сил КСИР несколько минут назад на орбиту в 450 километрах от Земли был успешно выведен спутник "Нур-3" с иранским ракето-носителем Qased. Поздравляю с этим успехом всех работников космической отрасли страны и работников космического ведомства КСИР", - цитирует агентство Tasnim слова Зарепура. В 2020 году ВКС КСИР вывели на орбиту в 425 километров первый военный спутник "Нур-1", через два года, в марте 2022 года, был запущен второй спутник "Нур-2" на орбиту в 450 километров. Иранское агентство Tasnim отмечает, что все три запуска были осуществлены с помощью ракеты-носителя "Qased", сконструированный и произведённый также специалистами ВКС КСИР.
https://ria.ru/20230816/ssha-1890329778.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898959716_23:0:558:401_1920x0_80_0_0_06dad6e554ac3ae4dfbdf2cf0d3ac251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран
Иран
Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник

ВКС КСИР Ирана успешно вывели на орбиту третий военный спутник "Нур-3"

© ISAЗапуск ракеты-носителя со спутником "Нур-3"
Запуск ракеты-носителя со спутником Нур-3
© ISA
Запуск ракеты-носителя со спутником "Нур-3"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3", сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур.
"Усилиями специалистов Воздушно-космических сил КСИР несколько минут назад на орбиту в 450 километрах от Земли был успешно выведен спутник "Нур-3" с иранским ракето-носителем Qased. Поздравляю с этим успехом всех работников космической отрасли страны и работников космического ведомства КСИР", - цитирует агентство Tasnim слова Зарепура.
В 2020 году ВКС КСИР вывели на орбиту в 425 километров первый военный спутник "Нур-1", через два года, в марте 2022 года, был запущен второй спутник "Нур-2" на орбиту в 450 километров. Иранское агентство Tasnim отмечает, что все три запуска были осуществлены с помощью ракеты-носителя "Qased", сконструированный и произведённый также специалистами ВКС КСИР.
Иранский БПЛА на выставке форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
СМИ: США просят Иран прекратить "поставки" БПЛА России
16 августа, 07:39
 
Иран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала