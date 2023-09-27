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Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник
Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник - РИА Новости, 27.09.2023
Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду успешно вывели на орбиту Земли третий военный... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:53
2023-09-27T14:53
2023-09-27T14:53
иран
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3", сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур. "Усилиями специалистов Воздушно-космических сил КСИР несколько минут назад на орбиту в 450 километрах от Земли был успешно выведен спутник "Нур-3" с иранским ракето-носителем Qased. Поздравляю с этим успехом всех работников космической отрасли страны и работников космического ведомства КСИР", - цитирует агентство Tasnim слова Зарепура. В 2020 году ВКС КСИР вывели на орбиту в 425 километров первый военный спутник "Нур-1", через два года, в марте 2022 года, был запущен второй спутник "Нур-2" на орбиту в 450 километров. Иранское агентство Tasnim отмечает, что все три запуска были осуществлены с помощью ракеты-носителя "Qased", сконструированный и произведённый также специалистами ВКС КСИР.
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иран
Иран успешно вывел на орбиту третий военный спутник
ВКС КСИР Ирана успешно вывели на орбиту третий военный спутник "Нур-3"
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в среду успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3", сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур.
"Усилиями специалистов Воздушно-космических сил КСИР несколько минут назад на орбиту в 450 километрах от Земли был успешно выведен спутник "Нур-3" с иранским ракето-носителем Qased. Поздравляю с этим успехом всех работников космической отрасли страны и работников космического ведомства КСИР", - цитирует агентство Tasnim слова Зарепура.
В 2020 году ВКС КСИР вывели на орбиту в 425 километров первый военный спутник "Нур-1", через два года, в марте 2022 года, был запущен второй спутник "Нур-2" на орбиту в 450 километров. Иранское агентство Tasnim отмечает, что все три запуска были осуществлены с помощью ракеты-носителя "Qased", сконструированный и произведённый также специалистами ВКС КСИР.
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