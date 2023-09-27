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Пушилин допустил возможность нового наступления ВСУ в районе Работино

Пушилин допустил возможность нового наступления ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 27.09.2023

Пушилин допустил возможность нового наступления ВСУ в районе Работино

ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое, но улучшения позиций противника за последние сутки там нет, не исключены новые попытки Киева наступать РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T18:12

2023-09-27T18:12

2023-09-27T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

денис пушилин

киев

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое, но улучшения позиций противника за последние сутки там нет, не исключены новые попытки Киева наступать на этом направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Противник продолжил атаки на направлении Вербового и Работино, там ситуация остается достаточно горячей, но абсолютно контролируемой. За последние сутки каких-то существенных изменений или улучшения позиций противнику не удалось добиться", - сказал Пушилин журналистам.По его словам, фиксируется "концентрация резервов (ВСУ - ред.) на удалении порядка 15-20 километров от линии фронта"."То есть не исключены в ближайшее время новые попытки со стороны противника наступательных действий. Но со своей стороны готовимся, выстраиваем все необходимое... Военное командование понимает и видит, что нужно делать в данном случае", - подчеркнул глава ДНР.

донецкая народная республика

киев

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, киев