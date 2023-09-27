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Пушилин допустил возможность нового наступления ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 27.09.2023 (обновлено: 18:27 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1899024994.html
Пушилин допустил возможность нового наступления ВСУ в районе Работино
Пушилин допустил возможность нового наступления ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 27.09.2023
Пушилин допустил возможность нового наступления ВСУ в районе Работино
ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое, но улучшения позиций противника за последние сутки там нет, не исключены новые попытки Киева наступать РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:12
2023-09-27T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
киев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое, но улучшения позиций противника за последние сутки там нет, не исключены новые попытки Киева наступать на этом направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Противник продолжил атаки на направлении Вербового и Работино, там ситуация остается достаточно горячей, но абсолютно контролируемой. За последние сутки каких-то существенных изменений или улучшения позиций противнику не удалось добиться", - сказал Пушилин журналистам.По его словам, фиксируется "концентрация резервов (ВСУ - ред.) на удалении порядка 15-20 километров от линии фронта"."То есть не исключены в ближайшее время новые попытки со стороны противника наступательных действий. Но со своей стороны готовимся, выстраиваем все необходимое... Военное командование понимает и видит, что нужно делать в данном случае", - подчеркнул глава ДНР.
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Киев
Пушилин допустил возможность нового наступления ВСУ в районе Работино

Пушилин: ВСУ не смогли продвинуться в направлении Работино и Вербового

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО)
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино-Вербовое, но улучшения позиций противника за последние сутки там нет, не исключены новые попытки Киева наступать на этом направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Противник продолжил атаки на направлении Вербового и Работино, там ситуация остается достаточно горячей, но абсолютно контролируемой. За последние сутки каких-то существенных изменений или улучшения позиций противнику не удалось добиться", - сказал Пушилин журналистам.
По его словам, фиксируется "концентрация резервов (ВСУ - ред.) на удалении порядка 15-20 километров от линии фронта".
"То есть не исключены в ближайшее время новые попытки со стороны противника наступательных действий. Но со своей стороны готовимся, выстраиваем все необходимое... Военное командование понимает и видит, что нужно делать в данном случае", - подчеркнул глава ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКиев
 
 
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