https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898980786.html

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов HIMARS и 19 дронов

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов HIMARS и 19 дронов - РИА Новости, 27.09.2023

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов HIMARS и 19 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:45

2023-09-27T15:45

2023-09-27T15:45

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской народной республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой народной республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 479 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотный летательный аппарат, 438 зенитных ракетных комплексов, 12170 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6557 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13499 единиц специальной военной автомобильной техники.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика