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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов HIMARS и 19 дронов - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:45 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898980786.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов HIMARS и 19 дронов
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов HIMARS и 19 дронов - РИА Новости, 27.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов HIMARS и 19 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:45
2023-09-27T15:45
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской народной республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой народной республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 479 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотный летательный аппарат, 438 зенитных ракетных комплексов, 12170 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6557 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13499 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских снарядов HIMARS и 19 дронов

МО РФ: ПВО за сутки сбила 8 снарядов HIMARS и 19 дронов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота российской ПВО в зоне спецоперации
Работа российской ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа российской ПВО в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 снарядов РСЗО HIMARS и 19 украинских беспилотников, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Голиково Луганской народной республики, Золотаревка, Горловка, Кодема Донецкой народной республики, Терноватое, Владимировка Запорожской области, Гладковка Херсонской области и Жовтневое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 479 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7191 беспилотный летательный аппарат, 438 зенитных ракетных комплексов, 12170 танков и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6557 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13499 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 сентября, 17:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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