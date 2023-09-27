https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898970339.html

Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.09.2023

Российские войска отразили десять атак ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки на Донецком направлении российские войска отбили десять атак украинских штурмовиков, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:24

2023-09-27T15:24

2023-09-27T16:34

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. За минувшие сутки на Донецком направлении российские войска отбили десять атак украинских штурмовиков, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.В этих боях противник потерял примерно 390 военнослужащих, четыре танка, девять боевых машин пехоты, семь автомобилей, две артсистемы М777 производства США. В районе поселка Заря уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ.Запорожское и Южнодонецкое направленияНа Запорожском направлении российские бойцы отразили атаку штурмовиков 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового (Запорожская область), а в окрестностях Работино они нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 47-й и 117-й механизированных бригад.Там уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, три автомобиля, две артсистемы М777, САУ "Акация" и гаубица "Мста-Б".На Южнодонецком направлении группировка "Восток" сорвала атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного (Запорожская область), а также нанесла поражение подразделениям 31-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского, Владимировки, Никольского, Урожайного и Сладкого (ДНР).Потери ВСУ составили свыше 150 человек, две бронемашины, пять автомобилей и три гаубицы Д-20.Краснолиманское, Купянское и Херсонское направленияНа Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки штурмовиков 5-й бригады Нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Кроме того, в районах Червоной Дибровы, а также Торского и Ямполовки (ДНР) российские войска поразили скопления живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял там порядка 55 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля. На Купянском направлении Западная группировка войск нанесла удары по подразделениям 25-й воздушно-десантной, 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР), Ивановки, Синьковки и Берестового (Харьковская область). Там уничтожено около 15 бойцов ВСУ, два автомобиля, артсистема М777 и две гаубицы "Мста-Б". На Херсонском направлении потери украинских войск составили свыше 45 человек, три автомобиля и еще одна артсистема М777. В окрестностях Ольговки уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 108 районах, а также разбили командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригады ВСУ. Силы ПВО сбили восемь снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили 19 беспилотников.

https://ria.ru/20230926/vsu-1898778665.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898877536.html

https://ria.ru/20230927/ukraina-1898863720.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, украина, клещеевка