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Рогов заявил об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино - РИА Новости, 27.09.2023
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07:05 27.09.2023 (обновлено: 08:45 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898862861.html
Рогов заявил об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино
Рогов заявил об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино - РИА Новости, 27.09.2023
Рогов заявил об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино
Первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки ее прорвать ценою колоссальных потерь,... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T07:05
2023-09-27T08:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
царские волки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки ее прорвать ценою колоссальных потерь, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне вечером ВСУ предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, противник пытался зажечь минные поля, но российские военные остановили его огнём из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) "Корнет" и ударом из ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Град", рассказал РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс", которое входит в бригаду "Царские волки". "Режим Зеленского уже несколько раз рапортовал о прорыве нашей первой линии обороны на участке Работино - Вербовое ореховского направления Запорожского фронта, однако по факту это оказалось ложью и намеренным вбросом, чтобы продолжать одурманивать украинский народ. Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной", - сказал Рогов. По его словам, врага уничтожают на значительном расстоянии от первой линии обороны, куда украинские войска так и не смогли прорваться за все время контрнаступления. "Мало того, наши ребята не просто обороняются, но они даже осуществляют контратаки", - сказал Рогов. Минобороны РФ ранее сообщило, что на запорожском направлении подразделениями РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады войск Украины в районе населенного Вербового. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.
https://ria.ru/20230927/tanki-1898862504.html
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Боец-доброволец о том, почему ВСУ пытаются зажечь минные поля
Украинские войска 26 сентября попытались атаковать на запорожском направлении - хотели зажечь минные поля, но российские военные остановили их огнём из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и ударом из ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Град", рассказал РИА Новости боец-доброволец из подразделения "Барс", которое входит в бригаду "Царские волки".
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безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, царские волки
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Царские волки
Рогов заявил об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино

Рогов: российские войска отразили попытки ВСУ атаковать у Работино - Вербовое

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки ВС РФ
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки ее прорвать ценою колоссальных потерь, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне вечером ВСУ предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, противник пытался зажечь минные поля, но российские военные остановили его огнём из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) "Корнет" и ударом из ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Град", рассказал РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс", которое входит в бригаду "Царские волки".
"Режим Зеленского уже несколько раз рапортовал о прорыве нашей первой линии обороны на участке Работино - Вербовое ореховского направления Запорожского фронта, однако по факту это оказалось ложью и намеренным вбросом, чтобы продолжать одурманивать украинский народ. Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной", - сказал Рогов.
По его словам, врага уничтожают на значительном расстоянии от первой линии обороны, куда украинские войска так и не смогли прорваться за все время контрнаступления.
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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"Мало того, наши ребята не просто обороняются, но они даже осуществляют контратаки", - сказал Рогов.
Минобороны РФ ранее сообщило, что на запорожском направлении подразделениями РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады войск Украины в районе населенного Вербового. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЦарские волки
 
 
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