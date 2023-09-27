https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898862861.html

Рогов заявил об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино

Рогов заявил об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино - РИА Новости, 27.09.2023

Рогов заявил об отраженных попытках ВСУ атаковать у Работино

Первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки ее прорвать ценою колоссальных потерь,... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T07:05

2023-09-27T07:05

2023-09-27T08:45

специальная военная операция на украине

безопасность

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владимир рогов

вооруженные силы украины

царские волки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Первая линия обороны в Запорожской области остается неприступной для украинских войск, несмотря на их постоянные попытки ее прорвать ценою колоссальных потерь, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне вечером ВСУ предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, противник пытался зажечь минные поля, но российские военные остановили его огнём из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) "Корнет" и ударом из ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Град", рассказал РИА Новости боец добровольческого подразделения "Барс", которое входит в бригаду "Царские волки". "Режим Зеленского уже несколько раз рапортовал о прорыве нашей первой линии обороны на участке Работино - Вербовое ореховского направления Запорожского фронта, однако по факту это оказалось ложью и намеренным вбросом, чтобы продолжать одурманивать украинский народ. Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной", - сказал Рогов. По его словам, врага уничтожают на значительном расстоянии от первой линии обороны, куда украинские войска так и не смогли прорваться за все время контрнаступления. "Мало того, наши ребята не просто обороняются, но они даже осуществляют контратаки", - сказал Рогов. Минобороны РФ ранее сообщило, что на запорожском направлении подразделениями РФ, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки 71-й егерской бригады войск Украины в районе населенного Вербового. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и севернее Работино нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника 21-й и 65-й механизированных бригад Украины.

https://ria.ru/20230927/tanki-1898862504.html

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898860033.html

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Боец-доброволец о том, почему ВСУ пытаются зажечь минные поля Украинские войска 26 сентября попытались атаковать на запорожском направлении - хотели зажечь минные поля, но российские военные остановили их огнём из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и ударом из ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Град", рассказал РИА Новости боец-доброволец из подразделения "Барс", которое входит в бригаду "Царские волки". 2023-09-27T07:05 true PT0M16S

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безопасность, россия, украина, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, царские волки