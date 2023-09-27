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Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2023
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области
Минобороны записало на видео процесс уничтожения украинского склада вооружения и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области, соответствующие кадры... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:08
2023-09-27T06:08
2023-09-27T06:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны записало на видео процесс уничтожения украинского склада вооружения и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области, соответствующие кадры поступили в распоряжение РИА Новости.Ранее ведомство сообщало, что 25 сентября российские военные ударом крылатой ракеты уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ с более чем тремя тысячами тонн боеприпасов."Минобороны опубликовало данные объективного контроля уничтоженного ударом ракеты воздушного базирования объединенного склада вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области", — говорится в сообщении.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится большая часть Херсонской области, но территория региона на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области
Минобороны опубликовало видео уничтоженного склада ВСУ в Херсонской области