https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898860033.html

Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области

Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2023

Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области

Минобороны записало на видео процесс уничтожения украинского склада вооружения и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области, соответствующие кадры... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T06:08

2023-09-27T06:08

2023-09-27T06:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны записало на видео процесс уничтожения украинского склада вооружения и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области, соответствующие кадры поступили в распоряжение РИА Новости.Ранее ведомство сообщало, что 25 сентября российские военные ударом крылатой ракеты уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ с более чем тремя тысячами тонн боеприпасов."Минобороны опубликовало данные объективного контроля уничтоженного ударом ракеты воздушного базирования объединенного склада вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области", — говорится в сообщении.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится большая часть Херсонской области, но территория региона на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898857885.html

херсонская область

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф