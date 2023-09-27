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Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 27.09.2023 (обновлено: 06:12 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898860033.html
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.09.2023
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области
Минобороны записало на видео процесс уничтожения украинского склада вооружения и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области, соответствующие кадры... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T06:08
2023-09-27T06:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны записало на видео процесс уничтожения украинского склада вооружения и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области, соответствующие кадры поступили в распоряжение РИА Новости.Ранее ведомство сообщало, что 25 сентября российские военные ударом крылатой ракеты уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ с более чем тремя тысячами тонн боеприпасов."Минобороны опубликовало данные объективного контроля уничтоженного ударом ракеты воздушного базирования объединенного склада вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области", — говорится в сообщении.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится большая часть Херсонской области, но территория региона на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898857885.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области

Минобороны опубликовало видео уничтоженного склада ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны записало на видео процесс уничтожения украинского склада вооружения и боеприпасов в районе Киселевки в Херсонской области, соответствующие кадры поступили в распоряжение РИА Новости.
Ранее ведомство сообщало, что 25 сентября российские военные ударом крылатой ракеты уничтожили объединенный склад вооружения и боеприпасов ВСУ с более чем тремя тысячами тонн боеприпасов.
"Минобороны опубликовало данные объективного контроля уничтоженного ударом ракеты воздушного базирования объединенного склада вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области", — говорится в сообщении.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится большая часть Херсонской области, но территория региона на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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