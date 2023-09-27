https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898858504.html
Расчет ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 200 целей на Краснолиманском участке
Расчет ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 200 целей на Краснолиманском участке - РИА Новости, 27.09.2023
Расчет ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 200 целей на Краснолиманском участке
Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) работают в круглосуточном режиме в зоне спецоперации, за... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:18
2023-09-27T05:18
2023-09-27T05:18
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) работают в круглосуточном режиме в зоне спецоперации, за восемь месяцев боевой работы на краснолиманском участке фронта уничтожили более 200 целей, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М1" осуществляется в круглосуточном режиме, получив задачу, военнослужащие совершают марш в один из районов боевого применения в зависимости от направления действия разведывательных беспилотников противника", - рассказали в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, данный ЗРК может работать по таким целям, как управляемые и противорадиолокационные ракеты, самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, разведывательные и ударные дроны. Уточняется, что точность боевого применения позволяет расчетам ЗРК одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. "На счету батареи за промежуток с декабря месяца по август, за эти восемь месяцев, уже более 200 целей", - рассказал командир расчета с позывным "Гамбит". Уточняется, что за уничтоженную воздушную технику противника расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением по линии Минобороны России. Российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 9К331 "Тор-М1" предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий во всех видах боевых действий.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898857885.html
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безопасность, россия, центральный военный округ, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ
Расчет ЗРК "Тор-М1" уничтожил более 200 целей на Краснолиманском участке
МО: расчет ЗРК "Тор-М1" ЦВО уничтожил более 200 целей на Краснолиманском участке
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" Центрального военного округа (ЦВО) работают в круглосуточном режиме в зоне спецоперации, за восемь месяцев боевой работы на краснолиманском участке фронта уничтожили более 200 целей, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
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"Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М1" осуществляется в круглосуточном режиме, получив задачу, военнослужащие совершают марш в один из районов боевого применения в зависимости от направления действия разведывательных беспилотников противника", - рассказали в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, данный ЗРК может работать по таким целям, как управляемые и противорадиолокационные ракеты, самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, разведывательные и ударные дроны. Уточняется, что точность боевого применения позволяет расчетам ЗРК одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника.
"На счету батареи за промежуток с декабря месяца по август, за эти восемь месяцев, уже более 200 целей", - рассказал командир расчета с позывным "Гамбит".
Уточняется, что за уничтоженную воздушную технику противника расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением по линии Минобороны России.
Российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 9К331 "Тор-М1" предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий во всех видах боевых действий.
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