https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898858220.html
Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:04
2023-09-27T05:04
2023-09-27T05:04
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка", - сказал он. Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.
https://ria.ru/20230927/plen-1898856003.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
МО: российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка", - сказал он.
Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.
Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении