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Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898858220.html
Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.09.2023
Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении
Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:04
2023-09-27T05:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка", - сказал он. Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

МО: российские войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка", - сказал он.
Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.
Бойцы ВСУ сдаются в плен российским военным на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Источник сообщил о сдаче группы бойцов ВСУ в плен на Сватовском направлении
03:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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