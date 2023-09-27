https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898858220.html

Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.09.2023

Войска уничтожили пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T05:04

2023-09-27T05:04

2023-09-27T05:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка", - сказал он. Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.

https://ria.ru/20230927/plen-1898856003.html

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2023

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия