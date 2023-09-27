https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898857885.html

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой - РИА Новости, 27.09.2023

Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой

Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T05:02

2023-09-27T05:02

2023-09-27T08:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана", — сказал он.Кроме того, артиллерия ликвидировала пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также САУ 2С1 "Гвоздика", добавил собеседник агентства. Потери украинских войск на этом участке составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станция спутниковой связи Starlink.Группировка "Запад" при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины, заключил Забинский.

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харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф