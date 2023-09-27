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Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой - РИА Новости, 27.09.2023
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой
Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T05:02
2023-09-27T05:02
2023-09-27T08:34
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российская артиллерия сорвала ротацию украинских войск под Синьковкой на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский."В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Огнем артиллерии мотострелкового соединения ротация сорвана", — сказал он.Кроме того, артиллерия ликвидировала пункт боепитания ВСУ в районах Песчаного и Новоегоровки, а также САУ 2С1 "Гвоздика", добавил собеседник агентства. Потери украинских войск на этом участке составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник и станция спутниковой связи Starlink.Группировка "Запад" при этом нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Чернищины, заключил Забинский.
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харьковская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой
МО: российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой