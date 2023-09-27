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Аналитик рассказал, что снизит опасность ударов по Крыму - РИА Новости, 27.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:37 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898855786.html
Аналитик рассказал, что снизит опасность ударов по Крыму
Аналитик рассказал, что снизит опасность ударов по Крыму - РИА Новости, 27.09.2023
Аналитик рассказал, что снизит опасность ударов по Крыму
США создали в черноморском регионе разведывательно-ударную систему, которая напрямую участвует в боевых действиях против России, поэтому летающие над... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T03:37
2023-09-27T03:37
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
нато
игорь коротченко
вооруженные силы украины
республика крым
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. США создали в черноморском регионе разведывательно-ударную систему, которая напрямую участвует в боевых действиях против России, поэтому летающие над нейтральными водами американские беспилотники Global Hawk должны стать законной целью российских средств ПВО, а уничтожение даже одного из них снизит опасность ударов Украины по Крыму, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Как ранее сообщили РИА Новости на основе собственного анализа данных Flightradar24, США и их союзники по НАТО в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю. Над восточной частью Румынии летают пилотируемые "разведчики" НАТО, над центральной и восточной частью Черного моря – стратегические БПЛА Global Hawk. Как пояснил Коротченко, "фактически на сегодняшний день Вашингтоном и их союзниками по НАТО в черноморском регионе создана разведывательно-ударная система, в которой все информационно-разведывательное и коммуникационное сопровождение обеспечивается западными средствами на самолетах и БПЛА, а вооруженные силы Украины осуществляют лишь физический запуск ракет и ударных беспилотников, в том числе катеров-дронов". "Соответственно, так как удары вооруженных сил Украины по объектам Крымского полуострова без размещенных на натовских летательных аппаратах радиотехнических средств были бы не возможны, то все эти средства США и их союзников напрямую задействованы в боевых действиях против России", - отметил аналитик. По его словам, закономерным шагом России в этой ситуации будет создание бесполетной зоны над акваторией в Черном море, где происходит развертывание самолетов и беспилотников, осуществляющих радиоэлектронную разведку, чтобы эта зона если не исключала, то сильно затрудняла разведывательно-информационное обеспечение ВСУ со стороны летательных аппаратов США и их союзников. "После создания такой зоны и соответствующего уведомления стран-членов НАТО российские средства ПВО имеют полное право уничтожить в воздухе стратегический беспилотный аппарат США Global Hawk, если он в нее зайдет. С этих аппаратов, в частности, ведется прямое управление катерами-дронами, которые запускаются для атак кораблей флота и Крымского моста. При таком сценарии со стороны США и Запада вряд ли возможна какая-либо открытая конфронтация, которую мы должны быть готовы парировать в том числе и с опорой на российский потенциал по тактическому ядерному оружию, но их участие в обеспечении украинских сил с помощью своей разведывательно-ударной системы точно сократится из опасений потерять уже самолет радиоэлектронной разведки с экипажем и офицерами-операторами. В результате снизится опасность очередных ударов Украины по Крыму", - считает военный аналитик. Специалист добавил, что отмечаемая в настоящее время возросшая частота полетов в черноморском регионе разведывательной авиации натовцев, в том числе беспилотной, наглядно показывает, что они работают над выявлением позиций российских средств ПВО в Крыму и других южных регионах, следят за движением кораблей флота и осуществляют планирование ударов по объектам на полуострове, а также выдают целеуказание в реальном масштабе времени по кораблям ЧФ. "В том числе США и их натовские союзники принимают участие в подготовке полетных заданий для украинских крылатых ракет и их корректировке по текущей обстановке, планируют для Украины комбинированные удары, дающие шанс прорвать наши системы защиты", - добавил он. Ранее о возможности уничтожения самолетов-разведчиков НАТО заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отмечал, что во время удара по Крыму и Севастополю 22 сентября из Средиземного моря выдвинулся самолет-разведчик принадлежности НАТО, который, мог корректировать этот удар. Советник главы ДНР заявил, что подобные самолеты-разведчики должны стать законной целью для российских ПВО и ВВС и должны сбиваться с предупреждением страны, которой они принадлежат.
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898741867.html
https://ria.ru/20230927/istoschenie-1898854195.html
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сша
украина
россия
республика крым
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сша, украина, россия, нато, игорь коротченко, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, НАТО, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Безопасность
Аналитик рассказал, что снизит опасность ударов по Крыму

Аналитик: уничтожение БПЛА Global Hawk снизит опасность ударов Украины по Крыму

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora MccutcheonСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Elora Mccutcheon
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. США создали в черноморском регионе разведывательно-ударную систему, которая напрямую участвует в боевых действиях против России, поэтому летающие над нейтральными водами американские беспилотники Global Hawk должны стать законной целью российских средств ПВО, а уничтожение даже одного из них снизит опасность ударов Украины по Крыму, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Как ранее сообщили РИА Новости на основе собственного анализа данных Flightradar24, США и их союзники по НАТО в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма – с 7 до 21 в неделю. Над восточной частью Румынии летают пилотируемые "разведчики" НАТО, над центральной и восточной частью Черного моря – стратегические БПЛА Global Hawk.
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Как пояснил Коротченко, "фактически на сегодняшний день Вашингтоном и их союзниками по НАТО в черноморском регионе создана разведывательно-ударная система, в которой все информационно-разведывательное и коммуникационное сопровождение обеспечивается западными средствами на самолетах и БПЛА, а вооруженные силы Украины осуществляют лишь физический запуск ракет и ударных беспилотников, в том числе катеров-дронов".
"Соответственно, так как удары вооруженных сил Украины по объектам Крымского полуострова без размещенных на натовских летательных аппаратах радиотехнических средств были бы не возможны, то все эти средства США и их союзников напрямую задействованы в боевых действиях против России", - отметил аналитик.
По его словам, закономерным шагом России в этой ситуации будет создание бесполетной зоны над акваторией в Черном море, где происходит развертывание самолетов и беспилотников, осуществляющих радиоэлектронную разведку, чтобы эта зона если не исключала, то сильно затрудняла разведывательно-информационное обеспечение ВСУ со стороны летательных аппаратов США и их союзников.
"После создания такой зоны и соответствующего уведомления стран-членов НАТО российские средства ПВО имеют полное право уничтожить в воздухе стратегический беспилотный аппарат США Global Hawk, если он в нее зайдет. С этих аппаратов, в частности, ведется прямое управление катерами-дронами, которые запускаются для атак кораблей флота и Крымского моста. При таком сценарии со стороны США и Запада вряд ли возможна какая-либо открытая конфронтация, которую мы должны быть готовы парировать в том числе и с опорой на российский потенциал по тактическому ядерному оружию, но их участие в обеспечении украинских сил с помощью своей разведывательно-ударной системы точно сократится из опасений потерять уже самолет радиоэлектронной разведки с экипажем и офицерами-операторами. В результате снизится опасность очередных ударов Украины по Крыму", - считает военный аналитик.
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Специалист добавил, что отмечаемая в настоящее время возросшая частота полетов в черноморском регионе разведывательной авиации натовцев, в том числе беспилотной, наглядно показывает, что они работают над выявлением позиций российских средств ПВО в Крыму и других южных регионах, следят за движением кораблей флота и осуществляют планирование ударов по объектам на полуострове, а также выдают целеуказание в реальном масштабе времени по кораблям ЧФ.
"В том числе США и их натовские союзники принимают участие в подготовке полетных заданий для украинских крылатых ракет и их корректировке по текущей обстановке, планируют для Украины комбинированные удары, дающие шанс прорвать наши системы защиты", - добавил он.
Ранее о возможности уничтожения самолетов-разведчиков НАТО заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отмечал, что во время удара по Крыму и Севастополю 22 сентября из Средиземного моря выдвинулся самолет-разведчик принадлежности НАТО, который, мог корректировать этот удар. Советник главы ДНР заявил, что подобные самолеты-разведчики должны стать законной целью для российских ПВО и ВВС и должны сбиваться с предупреждением страны, которой они принадлежат.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияНАТОИгорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБезопасность
 
 
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