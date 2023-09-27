https://ria.ru/20230927/soyuz-1898958641.html
Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС
Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС - РИА Новости, 27.09.2023
Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС
Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-23" после возвращения с МКС на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T14:48
2023-09-27T14:48
2023-09-27T14:51
космос - риа наука
франсиско рубио
международная космическая станция (мкс)
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 сен - РИА Новости. Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-23" после возвращения с МКС на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Франсиско Рубио, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки. Космонавтов после приземления встретили медики, спасатели и другие специалисты. В 10.55 мск "Союз МС-23" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган. Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. К моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС. На станции остается экипаж 70-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.
https://ria.ru/20230904/korabl-1894003268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, франсиско рубио, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Франсиско Рубио, Международная космическая станция (МКС)
Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС
Спасатели достали Прокопьева, Петелина и Рубио из спускаемого аппарата "Союза"
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 сен - РИА Новости. Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-23" после возвращения с МКС на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Франсиско Рубио, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки.
Космонавтов после приземления встретили медики, спасатели и другие специалисты.
В 10.55 мск "Союз МС-23" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган. Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. К моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС.
На станции остается экипаж 70-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко
, Николай Чуб
и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен
и японец Сатоси Фурукава.
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