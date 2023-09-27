https://ria.ru/20230927/soyuz-1898958641.html

Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС

Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС - РИА Новости, 27.09.2023

Спасатели извлекли экипаж "Союза", вернувшийся с МКС

Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-23" после возвращения с МКС на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T14:48

2023-09-27T14:48

2023-09-27T14:51

космос - риа наука

франсиско рубио

международная космическая станция (мкс)

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 27 сен - РИА Новости. Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-23" после возвращения с МКС на Землю российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американца Франсиско Рубио, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция посадки. Космонавтов после приземления встретили медики, спасатели и другие специалисты. В 10.55 мск "Союз МС-23" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган. Для Прокопьева это был второй полет, Петелин и Рубио оказались на орбите впервые. К моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Это самый длительный полет по программе МКС. На станции остается экипаж 70-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, американки Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

https://ria.ru/20230904/korabl-1894003268.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, франсиско рубио, международная космическая станция (мкс)