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Свыше 30 млрд рублей направят на соцподдержку в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 27.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:25 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/sotspodderzhka-1898970706.html
Свыше 30 млрд рублей направят на соцподдержку в Подмосковье до конца года
Свыше 30 млрд рублей направят на соцподдержку в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 27.09.2023
Свыше 30 млрд рублей направят на соцподдержку в Подмосковье до конца года
Более 30 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Московской области на льготы и выплаты до конца 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:25
2023-09-27T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Более 30 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Московской области на льготы и выплаты до конца 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья."Всего в этом году на меры социальной поддержки предусмотрено 98 миллиардов рублей. Данное финансирование направлено на региональные и федеральные льготы и выплаты. Бюджет наш максимально социально ориентирован", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.Она добавила, что в текущем году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева ввели дополнительные меры социальной поддержки - это доплата к пенсии, повышенная выплата на школьную форму для многодетных и новая выплата детям-инвалидам.По информации пресс-службы, доплата к пенсии до 18 тысяч рублей положена неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или с супругом пенсионером, а также живущим в Подмосковье свыше 10 лет.Выплата на школьную форму в размере 10 тысяч рублей положена многодетным семьям с низкими доходами, а выплата в 18 тысяч рублей семьям, воспитывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения к самообслуживанию.Также важным направлением стала цифровизация госуслуг. На сегодняшний день многие из них доступны даже с мобильного устройства и оформляются за пару кликов.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Свыше 30 млрд рублей направят на соцподдержку в Подмосковье до конца года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Более 30 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Московской области на льготы и выплаты до конца 2023 года, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"Всего в этом году на меры социальной поддержки предусмотрено 98 миллиардов рублей. Данное финансирование направлено на региональные и федеральные льготы и выплаты. Бюджет наш максимально социально ориентирован", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в текущем году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева ввели дополнительные меры социальной поддержки - это доплата к пенсии, повышенная выплата на школьную форму для многодетных и новая выплата детям-инвалидам.
По информации пресс-службы, доплата к пенсии до 18 тысяч рублей положена неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или с супругом пенсионером, а также живущим в Подмосковье свыше 10 лет.
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Выплата на школьную форму в размере 10 тысяч рублей положена многодетным семьям с низкими доходами, а выплата в 18 тысяч рублей семьям, воспитывающих детей-инвалидов с третьей степенью ограничения к самообслуживанию.
Также важным направлением стала цифровизация госуслуг. На сегодняшний день многие из них доступны даже с мобильного устройства и оформляются за пару кликов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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