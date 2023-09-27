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Власти МО выделили на соцподдержку жителей в этом году 98 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:57 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/sots-1898983954.html
Власти МО выделили на соцподдержку жителей в этом году 98 миллиардов рублей
Власти МО выделили на соцподдержку жителей в этом году 98 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.09.2023
Власти МО выделили на соцподдержку жителей в этом году 98 миллиардов рублей
Для мер соцподдержки жителей Подмосковья в 2023 году выделили 98 миллиардов рублей, которые пошли на различные льготы и выплаты. Об этом сообщил телеканал "360" РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:57
2023-09-27T15:57
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Для мер соцподдержки жителей Подмосковья в 2023 году выделили 98 миллиардов рублей, которые пошли на различные льготы и выплаты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минсоцразвития региона Людмилу Болатаеву.По ее словам, жители Подмосковья получили по поручению губернатора доплаты к пенсии, которые составили до 18 тысяч рублей. На эту надбавку могут претендовать люди, которым уже исполнилось 65 лет и которые живут одни или с таким же пенсионером.Кроме того, не забыли и о многодетных малоимущих семьях. Им положено по 10 тысяч рублей на покупку формы для школы. Если в семье есть ребенок с ограниченными возможностями, доплата составляет 18 тысяч.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО выделили на соцподдержку жителей в этом году 98 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Для мер соцподдержки жителей Подмосковья в 2023 году выделили 98 миллиардов рублей, которые пошли на различные льготы и выплаты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минсоцразвития региона Людмилу Болатаеву.
По ее словам, жители Подмосковья получили по поручению губернатора доплаты к пенсии, которые составили до 18 тысяч рублей. На эту надбавку могут претендовать люди, которым уже исполнилось 65 лет и которые живут одни или с таким же пенсионером.
Кроме того, не забыли и о многодетных малоимущих семьях. Им положено по 10 тысяч рублей на покупку формы для школы. Если в семье есть ребенок с ограниченными возможностями, доплата составляет 18 тысяч.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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