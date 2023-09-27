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США после выдачи сбежавшего солдата решили продолжить диалог с КНДР - РИА Новости, 27.09.2023
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18:37 27.09.2023 (обновлено: 18:40 27.09.2023)
https://ria.ru/20230927/soldat-1899029913.html
США после выдачи сбежавшего солдата решили продолжить диалог с КНДР
США после выдачи сбежавшего солдата решили продолжить диалог с КНДР - РИА Новости, 27.09.2023
США после выдачи сбежавшего солдата решили продолжить диалог с КНДР
США после выдачи бежавшего в КНДР рядового Трэвиса Кинга настроены на проведение контактов с Пхеньяном и считают, что данный инцидент продемонстрировал... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T18:37
2023-09-27T18:40
в мире
сша
пхеньян
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США после выдачи бежавшего в КНДР рядового Трэвиса Кинга настроены на проведение контактов с Пхеньяном и считают, что данный инцидент продемонстрировал необходимость поддержания диалога между двумя странами, сообщила в среду журналистам высокопоставленная представительница американской администрации."Правительство США открыто для проведения возможных контактов с КНДР", - сказала представительница Белого дома, комментируя влияние, которое выдворение Кинга может оказать на отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.По ее словам, данное происшествие "демонстрируют необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации с КНДР" даже в условиях нынешней напряженности. "Это крайне важно", - подчеркнула чиновница США.Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР по итогам проведения расследования обстоятельств проникновения Кинга через границу приняла решение выдворить его.Согласно публикации ЦТАК, рядовой Кинг в ходе расследования признал, что решил незаконно проникнуть на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, поскольку "чувствовал отвращение к бесчеловечным издевательствам и расизму в американской армии", а также из-за "утраты иллюзий в отношении американского общества".
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сша
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в мире, сша, пхеньян, вашингтон (штат)
В мире, США, Пхеньян, Вашингтон (штат)
США после выдачи сбежавшего солдата решили продолжить диалог с КНДР

США после выдачи сбежавшего солдата Кинга решили продолжить диалог с КНДР

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. США после выдачи бежавшего в КНДР рядового Трэвиса Кинга настроены на проведение контактов с Пхеньяном и считают, что данный инцидент продемонстрировал необходимость поддержания диалога между двумя странами, сообщила в среду журналистам высокопоставленная представительница американской администрации.
"Правительство США открыто для проведения возможных контактов с КНДР", - сказала представительница Белого дома, комментируя влияние, которое выдворение Кинга может оказать на отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.
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По ее словам, данное происшествие "демонстрируют необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации с КНДР" даже в условиях нынешней напряженности. "Это крайне важно", - подчеркнула чиновница США.
Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР по итогам проведения расследования обстоятельств проникновения Кинга через границу приняла решение выдворить его.
Согласно публикации ЦТАК, рядовой Кинг в ходе расследования признал, что решил незаконно проникнуть на территорию КНДР в Зоне совместной охраны в Пхамнунчжоме, поскольку "чувствовал отвращение к бесчеловечным издевательствам и расизму в американской армии", а также из-за "утраты иллюзий в отношении американского общества".
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